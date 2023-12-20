«Спартак» готов заплатить за Абубакара около 10 млн евро (Actu Cameroon)
«Спартак» готов сделать предложение о трансфере Венсана Абубакара.
Как пишет Actu Cameroon, российский клуб решил предложить «Бешикташу» около 10 миллионов евро за форварда.
Также интерес к камерунцу проявляют «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад», который предлагает ему 6,5 млн долларов по контракту сроком на 1,5 года, сообщает NTVSpor.
Напомним, Абубакар вошел в число игроков, которых руководство клуба отстранило от работы после 1:3 от «Фенербахче». Ранее сообщалось, что «Бешикташ» просит за Венсана около 5 млн евро. Затем появилась информация о том, что Абубакар не вписывается в политику «Спартака» относительно возрастных игроков.
В этом сезоне у 31-летнего нападающего 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.
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Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).
падеж ед. ч. мн. ч.
Им. Абу́ба́кар Абу́ба́кары
Р. Абу́ба́кара Абу́ба́каров
Д. Абу́ба́кару Абу́ба́карам
В. Абу́ба́кара Абу́ба́каров
Тв. Абу́ба́каром Абу́ба́карами
Пр. Абу́ба́каре Абу́ба́карах
Так как у нас спортс образовательный, то вот, образовывайтесь.
Спартак ранее заявлял, что будет стремится новой стратегии развития и покупать игроков до 30.
Если таковые покупки и будет, то только если игрок действительно топ и необходим.
Все правильно,паспортисты не вывозят на длинной дистанции и все мы хотим смотреть футбол в исполнении любимой команды,а не мучения и борьбу.