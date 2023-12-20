«Спартак» готов заплатить за Абубакара около 10 млн евро (Actu Cameroon)

Теги Спартак премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Венсан Абубакар Аль-Иттихад Джидда Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

«Спартак» готов сделать предложение о трансфере Венсана Абубакара.

Как пишет Actu Cameroon, российский клуб решил предложить «Бешикташу» около 10 миллионов евро за форварда.

Также интерес к камерунцу проявляют «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттихад», который предлагает ему 6,5 млн долларов по контракту сроком на 1,5 года, сообщает NTVSpor.

Напомним, Абубакар вошел в число игроков, которых руководство клуба отстранило от работы после 1:3 от «Фенербахче». Ранее сообщалось, что «Бешикташ» просит за Венсана около 5 млн евро. Затем появилась информация о том, что Абубакар не вписывается в политику «Спартака» относительно возрастных игроков.

В этом сезоне у 31-летнего нападающего 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.

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22 комментария
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либо в Спартаке кукухой поехали либо новость сумасшедший человек писал
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Ответ Христиан Юла
Да что же такое.. Вместо того чтобы ввести полный и жёсткий запрет на легионеров до конца правления ВВ и этим спасти российский футбол, они всё делают наоборот. Вот кто те самые ВРАГИ!
С вами всё хорошо???
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зачем платить 10 если можно чуть больше 5,5 дать?
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Только зачем он нужен ??))
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Классика, турки просят 5, но Спартак готов дать лишь 10 и ни цента больше!
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Хотел погуглить кто это, но первым делом наткнулся на это:

Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).
падеж ед. ч. мн. ч.
Им. Абу́ба́кар Абу́ба́кары
Р. Абу́ба́кара Абу́ба́каров
Д. Абу́ба́кару Абу́ба́карам
В. Абу́ба́кара Абу́ба́каров
Тв. Абу́ба́каром Абу́ба́карами
Пр. Абу́ба́каре Абу́ба́карах

Так как у нас спортс образовательный, то вот, образовывайтесь.
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У Т К А
Спартак ранее заявлял, что будет стремится новой стратегии развития и покупать игроков до 30.
Если таковые покупки и будет, то только если игрок действительно топ и необходим.
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Ответ Йохан Чпохан
зачем платить 10 если можно чуть больше 5,5 дать?
Реально можно два молодых по 5 на перспективу, а этот пока адаптируется погоды не сделает за 13 туров, только постареет и обесценится, явно вброс ...
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Ответ Виталик Украинский
"все и так давно знают" что самые крутые и эффективные академии в столице. Но "народные" деньги при этом уходят на пенсионеров в Турцию.
Украинский виталик, приведи пример )))
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Ответ benjamin92
Его уже не спасти. Как и вас
Меня спасать не нужно!))). Время сегодня совсем не легионерское, когда Россия в международной изоляции.
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Ответ Zubi
С вами всё хорошо???
Ты рофла не выкупаешь)
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Зато некоторые кбпартнеры смеются над Зенитом и академией,а сами 4-х легов купили летом и сейчас не один Абубакар на карандаше.
Все правильно,паспортисты не вывозят на длинной дистанции и все мы хотим смотреть футбол в исполнении любимой команды,а не мучения и борьбу.
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10 млн за чела, которому в январе 32 года исполнится? Это даже по меркам Спартака - бред. Так что утка.
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Согласен, раз Бешик хочет пять, то надо дать десять.
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"все и так давно знают" что самые крутые и эффективные академии в столице. Но "народные" деньги при этом уходят на пенсионеров в Турцию.
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Надеюсь он выберет деньги ... платить за этот нелеквид кучу денег это моразм
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Actu Cameroon это новый ник Карпова в интернетах?
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