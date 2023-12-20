«Спартак» готов заплатить за Абубакара около 10 млн евро (Actu Cameroon)

«Спартак» готов сделать предложение о трансфере Венсана Абубакара.

Как пишет Actu Cameroon, российский клуб решил предложить « » около 10 миллионов евро за форварда.

Также интерес к камерунцу проявляют « » и « », который предлагает ему 6,5 млн долларов по контракту сроком на 1,5 года, сообщает NTVSpor.

Напомним, Абубакар вошел в число игроков, которых руководство клуба отстранило от работы после 1:3 от «Фенербахче». Ранее сообщалось, что «Бешикташ» просит за около 5 млн евро. Затем появилась информация о том, что Абубакар не вписывается в политику « » относительно возрастных игроков.

В этом сезоне у 31-летнего нападающего 4 гола в 12 матчах чемпионата Турции. Его статистику можно найти здесь.

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