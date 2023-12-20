Гендиректор «Севастополя»: «Турнир Крымского футбольного союза на 2-3 порядка ниже, чем Вторая лига России»

Валерий Чалый сравнил уровень футбола в Крыму со Второй лигой России.

— Как оцените дебют «Севастополя» в чемпионате России?

— У нас был укороченный сезон, поскольку ФНЛ в этом году провела реорганизацию лиги. Сейчас команды делятся на две зоны — «золото» и «серебро». Лучшие в «золоте» выходят в Первую лигу, лучшие в «серебре» выходят в «золото».

Но есть еще отдельный турнир, разделенный на четыре группы, — Вторая лига Б. У нас, например, южная зона была разбита на две группы по семь команд. И клубы, занимавшие первые три места в каждой из этой групп по итогам двухкругового турнира, далее ведут между собой борьбу за выход в зону «серебро». Нам для попадания туда не хватило всего одного очка. Так что, если оценивать итоги прошедшего турнира, то обидно, что недотянули, но при этом довольны, что навязали борьбу конкурентам в свой первый сезон.

— Почему недотянули?

— Мы в первом круге в своей группе выступили не очень удачно. Потому что разные требования между соревнованиями Крымского футбольного союза (КФС), где мы играли раньше, и в лиге Б ФНЛ-2. А проходить аттестацию для участия в ФНЛ-2 нам пришлось в очень сжатые сроки. И оперативно меняться.

— Уровень сильно отличался от того соревнования, в котором играли раньше?

— Не то слово! И это тоже повлияло на неудачный старт. Есть три компонента оценки футболистов: скорость перемещения, быстрота принятия решения и быстрота работы с мячом. Во всех этих трех компонентах турнир Крымского футбольного союза на два-три порядка ниже, чем Вторая лига России, в которую мы попали. Поэтому нашим футболистам нужна была адаптация, – сказал гендиректор « ».

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