«Российские игроки «Зенита» отстают в развитии. Играть им не дают, а когда они выходят, не могут решить никакой задачи». Канищев о питерцах

Александр Канищев считает, что российские игроки «Зенита» не развиваются.

– Все называют главной причиной просадки сине-бело-голубых уход Малкома. Но раньше «Зенит» и без него всех рвал. Или Малком именно в последнее время стал важной фигурой для команды?

– Он, когда оправился после травмы, показал свое мастерство в России. Когда Малком был травмирован, у «Зенита» еще был хороший костяк российских футболистов, находившихся в боевой форме.

Сегодня их вообще не видно, поэтому они отстают в своем развитии. Когда игровой практики нет, это неизбежно. Играть им – я имею ввиду , , Мостового, – не дают.

Когда ребята выходят на поле, получив немного времени, не могут решить никакой задачи. Конечно, проблемы «Зенита» не только в уходе . Тут все в комплексе, – сказал бывший игрок «Зенита» и президент Фонда «Зенит-84» Канищев.

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