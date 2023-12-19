«Российские игроки «Зенита» отстают в развитии. Играть им не дают, а когда они выходят, не могут решить никакой задачи». Канищев о питерцах
Александр Канищев считает, что российские игроки «Зенита» не развиваются.
– Все называют главной причиной просадки сине-бело-голубых уход Малкома. Но раньше «Зенит» и без него всех рвал. Или Малком именно в последнее время стал важной фигурой для команды?
– Он, когда оправился после травмы, показал свое мастерство в России. Когда Малком был травмирован, у «Зенита» еще был хороший костяк российских футболистов, находившихся в боевой форме.
Сегодня их вообще не видно, поэтому они отстают в своем развитии. Когда игровой практики нет, это неизбежно. Играть им – я имею ввиду Чистякова, Ерохина, Мостового, Коваленко – не дают.
Когда ребята выходят на поле, получив немного времени, не могут решить никакой задачи. Конечно, проблемы «Зенита» не только в уходе Малкома. Тут все в комплексе, – сказал бывший игрок «Зенита» и президент Фонда «Зенит-84» Канищев.
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Игра "Зенита" до этого сезона определялась центром - Вендел+Кузяев+Барриос. Кузяев уехал, Вендел ушел в загул, результат налицо. Безусловно, Малком играл очень большую роль в команде в целом и в атаке в частности, но в реальности тяжелее на командной игре сказалась именно потеря Кузяева.