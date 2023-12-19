Андрей Аршавин: «Зенит» привык быть впереди, но два очка – рабочее отставание. Не сказать, что игра «Краснодара» удивила, просто пришла стабильность»

Андрей Аршавин поделился впечатлениями от осенней части Мир РПЛ.

«Открытие сезона для меня? Я думаю, это место разделили бы три команды: «Факел», «Нижний Новгород» и «Крылья Советов».

«По результату петербургская команда выступила нормально, хотя, конечно, «Зенит» привык быть впереди, но два очка, думаю, рабочий отрыв от первого места.

Не сказать, что игра « » удивила, они всегда в принципе считались хорошей командой, просто в этом году пришла стабильность, поэтому такое место они и занимают», – сказал бывший игрок « » и член правления клуба.

«Крылья Советов» (29 очков) занимают шестое место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (24) расположился на девятой строчке, «Факел» (21) идет 11-м. Занимающий вторую позицию в «Зенит» с 36 очками отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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