Андрей Аршавин: «Зенит» привык быть впереди, но два очка – рабочее отставание. Не сказать, что игра «Краснодара» удивила, просто пришла стабильность»
Андрей Аршавин поделился впечатлениями от осенней части Мир РПЛ.
«Открытие сезона для меня? Я думаю, это место разделили бы три команды: «Факел», «Нижний Новгород» и «Крылья Советов».
«По результату петербургская команда выступила нормально, хотя, конечно, «Зенит» привык быть впереди, но два очка, думаю, рабочий отрыв от первого места.
Не сказать, что игра «Краснодара» удивила, они всегда в принципе считались хорошей командой, просто в этом году пришла стабильность, поэтому такое место они и занимают», – сказал бывший игрок «Зенита» и член правления клуба.
«Крылья Советов» (29 очков) занимают шестое место в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (24) расположился на девятой строчке, «Факел» (21) идет 11-м. Занимающий вторую позицию в РПЛ «Зенит» с 36 очками отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.
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