«Алавес» – «Реал» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 21.12.2023, Примера

В четверг, 21 декабря, «Алавес» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 18 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа «Реала» – 1.61.

«Алавес» – середняк лиги, от которого не ждут набранных очков в матче с мадридцами, «Реал» же ведет борьбу за лидерство в чемпионате страны. Как сыграют команды? Пополнит ли Беллингем свою коллекцию забитых голов? Что противопоставят фавориту хозяева поля? Ответы на эти вопросы мы узнаем после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Алавес» – «Реал» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Алавес»

Команда с 16 баллами идет на 13 месте в турнирной таблице. В активе «Алавеса» по четыре победы и ничьи. Девять игр команда проиграла. Отметим, «Алавес» забил 14 голов и пропустил 23 мяча. Команда обгоняет команды из зоны вылета на три балла.

В последних десяти матчах «Алавес» выиграл четыре встречи, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения:

18.12.2023 «Жирона» – «Алавес» 3:0;

09.12.2023 «Алавес» – «Лас-Пальмас» 0:1;

06.12.2023 «Террасса» – «Алавес» 0:1;

03.12.2023 «Мальорка» – «Алавес» 0:0;

24.11.2023 «Алавес» – «Гранада» 3:1;

12.11.2023 «Барселона» – «Алавес» 2:1;

05.11.2023 «Алавес» – «Альмерия» 1:0;

02.11.2023 «Депортиво Мурсия» – «Алавес» 0:10;

29.10.2023 «Атлетико Мадрид» – «Алавес» 2:1;

22.10.2023 «Вильярреал» – «Алавес» 1:1.

Футболисты команды не могут похвастать высокой результативностью. Так, лучший бомбардир команды Саму Омородион забил только четыре мяча в 15 играх своей команды. На втором и третьем местах расположились Йон Каррикабуру и Ксебер Алкаин. У них по три гола в 4 и 10 матчах соответственно.

Аналогичная ситуация и с лучшими ассистенами. Хавьер Лопес Карбальо, Хон Альдалур, Луис Риоха – лучшие распасовщики команды, отдавшие по три ассиста в 14,16 и 18 играх соответственно.

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«Реал»

«Сливочные» занимают второе место с 42 очками. Команда на два балла отстает от идущей на первом месте «Жироны». «Реал» выиграл 13 матчей, в трех встречах сыграл вничью и потерпел одно поражение. Отметим, команда забила 38 голов и пропустила 11 мячей – это лучшие показатели в лиге.

В последних десяти матчах команда выиграла восемь игр и дважды сыграла вничью.

17.12.2023 «Реал Мадрид» – «Вильярреал» 4:1;

12.12.2023 «Унион Берлин» – «Реал Мадрид» 2:3;

09.12.2023 «Бетис» – «Реал Мадрид» 1:1;

02.12.2023 «Реал Мадрид» – «Гранада» 2:0;

29.11.2023 «Реал Мадрид» – «Наполи» 4:2;

26.11.2023 «Кадис» – «Реал Мадрид» 0:3;

11.11.2023 «Реал Мадрид» – «Валенсия» 5:1;

08.11.2023 «Реал Мадрид» – «Брага» 3:0;

05.11.2023 «Реал Мадрид» – «Райо Вальекано» 0:0;

28.10.2023 «Барселона» – «Реал Мадрид» 1:2.

Лучший бомбардир команды – Джуд Беллингем. Англичанин отличился 17 голами в 22 матчах своей команды. На втором месте – Родриго с 10 голами в 23 матчах, а на третьей строчке расположился Хоселу с 8 голами в 22 матчах.

Впрочем, Родриго лидирует в списке лучших распасовщиков команды – бразилец отдал шесть ассистов в 23 матчах «сливочных». На втором месте Фран Гарсия с 5 результативными передачами в 16 матчах «Реала», а на третьей строчке – Джуд Беллингем с 5 ассистами в 20 играх.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Алавес» – «Реал»

В последних десяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

9.02.2022 «Реал Мадрид» – «Алавес» 3:0;

14.08.2021 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4;

23.01.2021 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4;

28.11.2020 «Реал Мадрид» – «Алавес» 1:2;

10.07.2020 «Реал Мадрид» – «Алавес» 2:0;

30.11.2019 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:2;

03.02.2019 «Реал Мадрид» – «Алавес» 3:0;

06.10.2018 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:0;

24.02.2018 «Реал Мадрид» – «Алавес» 4:0;

23.09.2017 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:2.

Букмекерская контора «Бетбум» видит «Реал» фаворитом встречи – 1.61, ничья оценена в 4.42, а победа «Алавеса» – в 5.91. Близкие к новогодним праздникам матчи могут огорчить менее высоким темпом и количеством голов. Предположим, что «Реал» победит в этой встрече с минимальной разницей мячей.

Рекомендованная ставка: победа «Реала» – 1.61.

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