«Алавес» – «Реал» прогноз, коэффициенты и ставки на матч 21.12.2023, Примера

Теги Реал Мадрид Ла Лига Алавес Ставки на футбол прогнозы на футбол Футбол

В четверг, 21 декабря, «Алавес» сыграет с мадридским «Реалом» в матче 18 тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:30 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: победа «Реала» – 1.61.

«Алавес» – середняк лиги, от которого не ждут набранных очков в матче с мадридцами, «Реал» же ведет борьбу за лидерство в чемпионате страны. Как сыграют команды? Пополнит ли Беллингем свою коллекцию забитых голов? Что противопоставят фавориту хозяева поля? Ответы на эти вопросы мы узнаем после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Алавес» – «Реал» поможет сделать осмысленную ставку на игру.

«Алавес»

 

Команда с 16 баллами идет на 13 месте в турнирной таблице. В активе «Алавеса» по четыре победы и ничьи. Девять игр команда проиграла. Отметим, «Алавес» забил 14 голов и пропустил 23 мяча. Команда обгоняет команды из зоны вылета на три балла.

В последних десяти матчах «Алавес» выиграл четыре встречи, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения:

  • 18.12.2023 «Жирона» – «Алавес» 3:0;
  • 09.12.2023 «Алавес» – «Лас-Пальмас» 0:1;
  • 06.12.2023 «Террасса» – «Алавес» 0:1;
  • 03.12.2023 «Мальорка» – «Алавес» 0:0;
  • 24.11.2023 «Алавес» – «Гранада» 3:1;
  • 12.11.2023 «Барселона» – «Алавес» 2:1;
  • 05.11.2023 «Алавес» – «Альмерия» 1:0;
  • 02.11.2023 «Депортиво Мурсия» – «Алавес» 0:10;
  • 29.10.2023 «Атлетико Мадрид» – «Алавес» 2:1;
  • 22.10.2023 «Вильярреал» – «Алавес» 1:1.

Футболисты команды не могут похвастать высокой результативностью. Так, лучший бомбардир команды Саму Омородион забил только четыре мяча в 15 играх своей команды. На втором и третьем местах расположились Йон Каррикабуру и Ксебер Алкаин. У них по три гола в 4 и 10 матчах соответственно.

Аналогичная ситуация и с лучшими ассистенами. Хавьер Лопес Карбальо, Хон Альдалур, Луис Риоха – лучшие распасовщики команды, отдавшие по три ассиста в 14,16 и 18 играх соответственно.

Прогноз на матч Ливерпуль – Вест Хэм

«Реал»

 

«Сливочные» занимают второе место с 42 очками. Команда на два балла отстает от идущей на первом месте «Жироны». «Реал» выиграл 13 матчей, в трех встречах сыграл вничью и потерпел одно поражение. Отметим, команда забила 38 голов и пропустила 11 мячей – это лучшие показатели в лиге.

В последних десяти матчах команда выиграла восемь игр и дважды сыграла вничью.

  • 17.12.2023 «Реал Мадрид» – «Вильярреал» 4:1;
  • 12.12.2023 «Унион Берлин» – «Реал Мадрид» 2:3;
  • 09.12.2023 «Бетис» – «Реал Мадрид» 1:1;
  • 02.12.2023 «Реал Мадрид» – «Гранада» 2:0;
  • 29.11.2023 «Реал Мадрид» – «Наполи» 4:2;
  • 26.11.2023 «Кадис» – «Реал Мадрид» 0:3;
  • 11.11.2023 «Реал Мадрид» – «Валенсия» 5:1;
  • 08.11.2023 «Реал Мадрид» – «Брага» 3:0;
  • 05.11.2023 «Реал Мадрид» – «Райо Вальекано» 0:0;
  • 28.10.2023 «Барселона» – «Реал Мадрид» 1:2.

Лучший бомбардир команды – Джуд Беллингем. Англичанин отличился 17 голами в 22 матчах своей команды. На втором месте – Родриго с 10 голами в 23 матчах, а на третьей строчке расположился Хоселу с 8 голами в 22 матчах.

Впрочем, Родриго лидирует в списке лучших распасовщиков команды – бразилец отдал шесть ассистов в 23 матчах «сливочных». На втором месте Фран Гарсия с 5 результативными передачами в 16 матчах «Реала», а на третьей строчке – Джуд Беллингем с 5 ассистами в 20 играх.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Алавес» – «Реал»

 

В последних десяти очных встречах команд были зафиксированы следующие результаты:

  • 9.02.2022 «Реал Мадрид» – «Алавес» 3:0;
  • 14.08.2021 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4;
  • 23.01.2021 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:4;
  • 28.11.2020 «Реал Мадрид» – «Алавес» 1:2;
  • 10.07.2020 «Реал Мадрид» – «Алавес» 2:0;
  • 30.11.2019 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:2;
  • 03.02.2019 «Реал Мадрид» – «Алавес» 3:0;
  • 06.10.2018 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:0;
  • 24.02.2018 «Реал Мадрид» – «Алавес» 4:0;
  • 23.09.2017 «Алавес» – «Реал Мадрид» 1:2.

Букмекерская контора «Бетбум» видит «Реал» фаворитом встречи – 1.61, ничья оценена в 4.42, а победа «Алавеса» – в 5.91. Близкие к новогодним праздникам матчи могут огорчить менее высоким темпом и количеством голов. Предположим, что «Реал» победит в этой встрече с минимальной разницей мячей.

Рекомендованная ставка: победа «Реала» – 1.61.

Где смотреть матч Алавес – Реал

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Алавес – Реал Мадрид
Дата проведения
21 декабря, 23.30, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий