Хави: «У «Барсы» есть математические шансы на победу в Ла Лиге. Еще можно все восстановить»

Хави верит, что у «Барселоны» есть шансы побороться за титул Ла Лиги.

«Игра с «Альмерией» очень важна для нас после трех матчей без побед. Нам нужна победа, три очка, чтобы продолжать верить. У нас все еще есть шансы в , есть математические шансы победить. Стало трудно, но мы должны идти шаг за шагом, и завтра будет один шаг.

Я считаю, что в Ла Лиге еще можно все восстановить, но мы не можем потерпеть неудачу. На нас влияют наши ошибки. «Жирона» и «Реал» не ошибаются.

Мы все еще можем включиться в борьбу за титул Ла Лиги, у нас будут шансы», – сказал тренер «Барселоны».

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