Хави: «У «Барсы» есть математические шансы на победу в Ла Лиге. Еще можно все восстановить»
Хави верит, что у «Барселоны» есть шансы побороться за титул Ла Лиги.
«Игра с «Альмерией» очень важна для нас после трех матчей без побед. Нам нужна победа, три очка, чтобы продолжать верить. У нас все еще есть шансы в Ла Лиге, есть математические шансы победить. Стало трудно, но мы должны идти шаг за шагом, и завтра будет один шаг.
Я считаю, что в Ла Лиге еще можно все восстановить, но мы не можем потерпеть неудачу. На нас влияют наши ошибки. «Жирона» и «Реал» не ошибаются.
Мы все еще можем включиться в борьбу за титул Ла Лиги, у нас будут шансы», – сказал тренер «Барселоны».
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Другой вопрос, клуб верит в проект Хави, а значит, вряд ли во 2 половине сезона игра наладится в положительную сторону. Конечно, будут яркие вспышки, как с «Атлетико», например, но в комплексе, чтобы при такой игре отыграть такой дефицит, ну это надо быть 100-пудовым оптимистом :)
Тут на сайте такие же эксперты прогнозировали НЮ вылет при покупке СА в сезоне 2021/2022, хотя отрыв был от спасительного места очков 6 и больше половины чемпионата впереди.
Так что-ли будет правильно?
Одно дело Наполи берёт титул впервые за 35-40 лет, они лет 10 стабильно в топе итальянского футбола и совсем другое дело откуда ни возьмись появившаяся Жирона.