Хави: «У «Барсы» есть математические шансы на победу в Ла Лиге. Еще можно все восстановить»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави верит, что у «Барселоны» есть шансы побороться за титул Ла Лиги.

«Игра с «Альмерией» очень важна для нас после трех матчей без побед. Нам нужна победа, три очка, чтобы продолжать верить. У нас все еще есть шансы в Ла Лиге, есть математические шансы победить. Стало трудно, но мы должны идти шаг за шагом, и завтра будет один шаг.

Я считаю, что в Ла Лиге еще можно все восстановить, но мы не можем потерпеть неудачу. На нас влияют наши ошибки. «Жирона» и «Реал» не ошибаются.

Мы все еще можем включиться в борьбу за титул Ла Лиги, у нас будут шансы», – сказал тренер «Барселоны».

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31 комментарий
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Только два человека верят в чемпионство Барсы в этом сезоне: Чави и Ригобер
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Так Хави тренер или математик? Тренерских шансов взять ла лигу у барсы нет
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Ответ Korotkov R.A.
Только два человека верят в чемпионство Барсы в этом сезоне: Чави и Ригобер
Фанаты «Барсы» всегда будут верить в свой клуб, пока есть математические шансы. У нас что ли было по-другому?!
Другой вопрос, клуб верит в проект Хави, а значит, вряд ли во 2 половине сезона игра наладится в положительную сторону. Конечно, будут яркие вспышки, как с «Атлетико», например, но в комплексе, чтобы при такой игре отыграть такой дефицит, ну это надо быть 100-пудовым оптимистом :)
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Так что за подорванные пуканы на ветке? Матчи Барсы хоть смотрят? Если условно новый нап, который придёт зимой по воротам будет попадать на уровне Лукаку или Жезуса, далеко не самых эффективных напов современности, то у Барсы результаты попрут в гору, а сейчас даже не половина чемпионата.
Тут на сайте такие же эксперты прогнозировали НЮ вылет при покупке СА в сезоне 2021/2022, хотя отрыв был от спасительного места очков 6 и больше половины чемпионата впереди.
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обычно про математические шансы говорят, когда догоняющая команда имеет ничтожно малый шанс на успех. рано что-то хави начал)
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Ответ Иван Шуткин
Он угарает что ли 😆 С такой реализацией невозможно ,ладно Жирону можно обогнать ,но Реал 99 процентов не получится ,у них все суперстабильно ,ну если Беллингтон ,Родриго ,Вальверде получать трамвы ,то реально
Ему что надо было сказать, " Все, мы за чемпионат бороться не будем, складываем руки, всем пока".
Так что-ли будет правильно?
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Ответ Korotkov R.A.
Только два человека верят в чемпионство Барсы в этом сезоне: Чави и Ригобер
Это один и тот же человек)))
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Ответ Иван Шуткин
Мы сделаем все возможное и все
Он так и сказал, только не так топорно.
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Ответ Sergey
Ему что надо было сказать, " Все, мы за чемпионат бороться не будем, складываем руки, всем пока". Так что-ли будет правильно?
Мы сделаем все возможное и все
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Ответ Денис Ширинов
Мда, это диагноз
что диагноз? что тренер не говорит "всё, мы уже не станем чемпионами, мы сдались?"
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Ответ oka79410
обычно про математические шансы говорят, когда догоняющая команда имеет ничтожно малый шанс на успех. рано что-то хави начал)
В ла лиге редко отыгрывают отрыв в 7+ очков. Все последние годы чемпионат выиграл тот, кто отрывался.
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Ответ Гиперактивный осьминог
Так Хави тренер или математик? Тренерских шансов взять ла лигу у барсы нет
Он ещё и агроном!
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Ответ АРХАТ
Надо ориентироваться по Реалу, ибо в чемпионство Жироны пока мало верится. Одно дело Наполи берёт титул впервые за 35-40 лет, они лет 10 стабильно в топе итальянского футбола и совсем другое дело откуда ни возьмись появившаяся Жирона.
Реал чемпионство может и возьмет но при чем здесь Жирона? Реально ориентироваться надо на Атлетик и РС чтобы удержать 4 место.
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Ответ Иван Шуткин
Он угарает что ли 😆 С такой реализацией невозможно ,ладно Жирону можно обогнать ,но Реал 99 процентов не получится ,у них все суперстабильно ,ну если Беллингтон ,Родриго ,Вальверде получать трамвы ,то реально
Обогнать Жирону? 😆😆😆
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Ответ Тухель
Так что за подорванные пуканы на ветке? Матчи Барсы хоть смотрят? Если условно новый нап, который придёт зимой по воротам будет попадать на уровне Лукаку или Жезуса, далеко не самых эффективных напов современности, то у Барсы результаты попрут в гору, а сейчас даже не половина чемпионата. Тут на сайте такие же эксперты прогнозировали НЮ вылет при покупке СА в сезоне 2021/2022, хотя отрыв был от спасительного места очков 6 и больше половины чемпионата впереди.
Тут речь скорее о словах Хави а не о реальном положении дел. Шансы есть , это понятно.
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да, да, да, цыган, физрук ты, не потянешь, когда другие в порядке. в лучшем случаем будешь вторым...
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И геометрические тоже.
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Ему походу борщ из Тарасовки присылают!!!
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Выпускайте Газаева с его анекдотом.
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А Чави всё расклады считает)
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Надо ориентироваться по Реалу, ибо в чемпионство Жироны пока мало верится.
Одно дело Наполи берёт титул впервые за 35-40 лет, они лет 10 стабильно в топе итальянского футбола и совсем другое дело откуда ни возьмись появившаяся Жирона.
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после этой новости половина команд рпл поверила в себя
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Ещё даже не середина сезона, доминатор) Тут не только математические, тут реальные шансы на чемпионство есть. Если бы у команды был нормальный тренер.
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Верим в тактический гений Хави!
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Даже у гранады с предпоследнего места есть математические шансы, но это ничего не меняет
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