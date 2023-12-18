Гимнастка Мельникова не хотела бы быть женой футболиста: «У них сложная жизнь, постоянные тренировки – такой молодой человек мне не подходит. Нужен парень с более свободным графиком»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Ангелина Мельникова девушки и спорт Футбол

Гимнастка Ангелина Мельникова не представляет себя в отношениях с футболистом.

– Ты часто посещаешь игры «Спартака». Хотела бы стать женой футболиста?

– У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика.

Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком, – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.

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13 комментариев
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На спортсе нас таких много со свободным графиком. Сидим на диване, пьем пиво, смотрим матчи и делимся своим драгоценным мнением в комментариях. Хотя с другой стороны, это тоже ведь загруженность и тяжкий труд
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Мама, я блогера люблю.
Мама я за блогера пойду.
Он работает из дома
И при этом, денег много.
Мама, я блогера хочу!
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да там такая Агленина что лучше без выходных работать
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2 раза в день по 1,5 часа .Очень загружены й график
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Девушке 23 года пора замуж
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видимо сама устала от подобной жизни и хочет, чтобы парень мог подстраиваться под нее
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Тикнизян бы ей подошёл, но он уже занят. А другого такого футболиста нет!
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80% людей работают 5/2 с утра до вечера, она знает об этом? Или умственное развитие на уровне начальных классов осталось? Или ей нужен просто мажорик?
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Чтоб было кому щи варить, пока ты на тренировках и соревнованиях?
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у работяги с завода более свободный график. один из самых лучших по занятости и свободному времени от бизнеса... но что-то подсказывает что снова она скажет НЕТ... почему интересно)))
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Ответ FEZ10
2 раза в день по 1,5 часа .Очень загружены й график
Да это предубеждение. В проф. Клубах на уровне высших лиг график расписан на весь день - туда же входят тактические занятия и процедуры по восстановлению.
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