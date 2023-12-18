Гимнастка Мельникова не хотела бы быть женой футболиста: «У них сложная жизнь, постоянные тренировки – такой молодой человек мне не подходит. Нужен парень с более свободным графиком»
Гимнастка Ангелина Мельникова не представляет себя в отношениях с футболистом.
– Ты часто посещаешь игры «Спартака». Хотела бы стать женой футболиста?
– У футболистов сложная жизнь: постоянные тренировки и нет свободного графика.
Мне кажется, такой молодой человек мне не подходит. Нужен с более свободным графиком, – сказала олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике.
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Мама я за блогера пойду.
Он работает из дома
И при этом, денег много.
Мама, я блогера хочу!