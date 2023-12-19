Гимнастка Мельникова о зарплатах футболистов: «Обидно – они тренируются по 3-4 часа, а гимнасты по 7-8. Но таковы реалии»
Мельникова назвала обидной разницу между зарплатами гимнастов и футболистов.
Ангелина Мельникова – олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике, чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр.
– Насколько справедливо, что футболисты в России получают в десятки раз большие деньги, не добиваясь особых успехов на международной арене, чем вы – многократные чемпионы Европы, мира?
– Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа по 3-4, а гимнасты, например, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта, – сказала гимнастка.
Нужно всего лишь.....тренироваться 3-4 часа в день.
важен результат, а не затраченные усилия. результат футболистов - телеконтракт АПЛ на много миллиардов. а гимнастов смотрят только родственники и друзья, да раз в 4 года медаледроч на олимпиаде начинается
Самые высокие зарплаты в баскетболе.