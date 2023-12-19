Гимнастка Мельникова о зарплатах футболистов: «Обидно – они тренируются по 3-4 часа, а гимнасты по 7-8. Но таковы реалии»

Мельникова назвала обидной разницу между зарплатами гимнастов и футболистов.

– олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике, чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр.

– Насколько справедливо, что футболисты в России получают в десятки раз большие деньги, не добиваясь особых успехов на международной арене, чем вы – многократные чемпионы Европы, мира?

– Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа по 3-4, а гимнасты, например, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта, – сказала гимнастка.