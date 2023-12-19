Гимнастка Мельникова о зарплатах футболистов: «Обидно – они тренируются по 3-4 часа, а гимнасты по 7-8. Но таковы реалии»

Теги спортивная гимнастика Женская сборная России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова деньги Гимнастика

Мельникова назвала обидной разницу между зарплатами гимнастов и футболистов.

Ангелина Мельникова – олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике, чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, победительница Европейских игр.

– Насколько справедливо, что футболисты в России получают в десятки раз большие деньги, не добиваясь особых успехов на международной арене, чем вы – многократные чемпионы Европы, мира?

– Это обидно, да. Могу сказать так со стороны спортсменов, учитывая, что футболисты тренируются часа по 3-4, а гимнасты, например, по 7-8. Но таковы реалии: коммерция и другой вид спорта, – сказала гимнастка. 

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28 комментариев
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Ни разу в истории гимнастики не собирали полные стадионы . Почему всем видам спорта обидно что футбол спорт номер 1 в мире и постоянно мусолят эту тему . Футбол это футбол , остальное это остальное
+27
-3
+24
Лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала .
+21
-2
+19
Ответ Андрей Балабаев
А сколько матчей у футболистов в год и сколько стартов у гимнастов? А интерес к этим видам спорта в мире одинаковый? Не назову имя ни одного зарубежного гимнаста. Сколько знаю футболистов, как и сотни миллионов людей по всему миру, невозможно даже приблизительно посчитать
Да , и футболисты не ложатся в койки к старым политикам , она про это забыла
+13
-3
+10
А сколько матчей у футболистов в год и сколько стартов у гимнастов? А интерес к этим видам спорта в мире одинаковый? Не назову имя ни одного зарубежного гимнаста. Сколько знаю футболистов, как и сотни миллионов людей по всему миру, невозможно даже приблизительно посчитать
+5
-1
+4
Ответ Baltika
Ни разу в истории гимнастики не собирали полные стадионы . Почему всем видам спорта обидно что футбол спорт номер 1 в мире и постоянно мусолят эту тему . Футбол это футбол , остальное это остальное
Почему футболисты ( даже более качественные , чем наши ) в цивилизованных странах зарабатывают меньше чем наши ( менее качественные ) получают в России. А рабочие в цивилизованных странах зарабатывают больше , чем рабочим зарабатывают в России. Если деньги есть , то почему для ногомячистов они есть , а для рабочих их нет , вот в чем вопрос?
+4
0
+4
Так сколько они на поле, а сколько вы га ковре
+4
0
+4
Медведев ответил на вопрос о низких зарплатах : «идите в бизнес»
+5
-2
+3
Вся Россия удивилась, когда узнала, что нужно делать, чтобы получать как футболисты.
Нужно всего лишь.....тренироваться 3-4 часа в день.
+3
0
+3
какая разница кто сколько тренеруется? есть футболисты-раздолбаи с большим талантом, которые вообще забивают на многое, но при этом держатся на уровне высших лиг и хорошо получают.

важен результат, а не затраченные усилия. результат футболистов - телеконтракт АПЛ на много миллиардов. а гимнастов смотрят только родственники и друзья, да раз в 4 года медаледроч на олимпиаде начинается
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На них смотрят миллиарды каждый день,на вас три калеки раз в четыре года. Такие реалии.
+2
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+2
Надо было футболом заниматься. Правда в женском всё равно пока так много не заработаешь.
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+2
А Фьюри вообще большую часть года на расслабоне
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Это ей по секрету сказали?
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Ответ Слончик
Нет, какой-нибудь Месси и Роналду стоят своих миллионов, без вопросов. Я имел в виду наших лимитчиков, зарабатывающих на уровне мировых звезд.
Про наших согласен
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Ответ Андрей Балабаев
Ну когда будут десятки тысяч людей на стадионах по всему миру ходить на гимнастику и сотни миллионов смотреть трансляции, то пожалуйста. Кто-то любит подлëдную рыбалку. Давайте и тем миллионы платить
Нет, какой-нибудь Месси и Роналду стоят своих миллионов, без вопросов. Я имел в виду наших лимитчиков, зарабатывающих на уровне мировых звезд.
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Ответ Слончик
Я бы тоже гимнасткам больше платил, чем футболистам. Вон, Мельникова - красивая, но пашет, как не в себя, все ради идеальных выступлений. Никакого иждивенчества, только ответственность. А футболеры, которые любят говорить, что достойны больших денег, потому что "пропагандируют спорт", на самом деле пропагандируют только дорогие тачки, искуственных телок, лимитную халяву и глупость.
Ну когда будут десятки тысяч людей на стадионах по всему миру ходить на гимнастику и сотни миллионов смотреть трансляции, то пожалуйста. Кто-то любит подлëдную рыбалку. Давайте и тем миллионы платить
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Ответ Сергей Мартьянов
Почему футболисты ( даже более качественные , чем наши ) в цивилизованных странах зарабатывают меньше чем наши ( менее качественные ) получают в России. А рабочие в цивилизованных странах зарабатывают больше , чем рабочим зарабатывают в России. Если деньги есть , то почему для ногомячистов они есть , а для рабочих их нет , вот в чем вопрос?
Этот вопрос надо было деду задать на прямой линии несколько дней назад. Только он в этой стране всё знает . Остальные не в курсе происходящего хаоса
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Ответ Зелёный гопник
Медведев ответил на вопрос о низких зарплатах : «идите в бизнес»
Всё верно. Идите в футбол, приходите "естественный" отбор и будет и у вас хороший контракт.
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Ответ Зелёный гопник
С чего это самые высокие зарплаты в футболе ?😁 Самые высокие зарплаты в баскетболе.
в бейсболе вообще, но баскет тоже подойдёт.
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Ответ Alex1104
Причем тут это? Так сложилось, что футбол самый популярный вид спорта, в нем самые высокие зарплаты.
С чего это самые высокие зарплаты в футболе ?😁
Самые высокие зарплаты в баскетболе.
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Ответ Зелёный гопник
Медведев ответил на вопрос о низких зарплатах : «идите в бизнес»
Причем тут это? Так сложилось, что футбол самый популярный вид спорта, в нем самые высокие зарплаты.
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Здесь мерилом работы считают усталость
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Рядом новость - Мельникова не хочет замуж за футболиста, потому что у тех постоянно тренировки. Если тренировки 3-4 часа в день - то большая часть дня свободна. У офисных служащих и рабочих - по 8 часов в день (целый день). Биполярка?
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Зато из вас жены хорошие для папиков получаются. Баланс.
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Зачем гимнастки тренируются игре в футбол?!
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Ну футбол более мощное шоу. У него больше фан база. Что тут поделать?
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