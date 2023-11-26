«Челси» отстал от зоны ЛЧ на 12 очков и идет десятым в АПЛ после 13 туров

Теги Челси Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Маурисио Почеттино Футбол

Отставание «Челси» от зоны Лиги чемпионов увеличилось после 13-го тура.

Команда Маурисио Почеттино 25 ноября потерпела поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:4.

В таблице АПЛ лондонцы с 16 очками занимают 10-е место.

От лидирующего «Арсенала» они отстают на 14 баллов, от «Астон Виллы», занимающей 4-е место, – на 12 (перед 13-м туром до зоны ЛЧ было 10 очков).

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34 комментария

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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
11 очков до зоны Чемпионшипа
+45
0
+45
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Mykytka
Ответ hustla story
фанатам 5 лондонского не стоит унывать, за 10 место уж точно поборются
Да ладно, Тоттенхэм должен даже за 6-7 ухватиться.
+18
-3
+15
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serhio_ramos_
А куда Должун пропал?
+14
-1
+13
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Максим Столбов
Пока с Эвертона снимают очки и спускают с зоны вылета, то Челси уже работают на опережение, чтобы туда попасть и не влететь под санкции за нарушение ФФП
+4
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+4
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Mykytka
Ответ hustla story
ну так шпоры тут причем) это уже 6 лондонский)) иди учи иерархию лондонских клубов
Зачем мне ее учить?
Мне главное знать, что Лондон красный.
Остальное наплевать.
+3
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Krizisru
Да какая ЛЧ… В еврокубки бы вообще попасть
+2
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Любезный Коссутий
Ответ olander
Бессмысленного Почетино гнать надо пока не поздно
нужно вернуть Поттера
+2
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Artūras Grigas
Тут кто то про ЛЧ мечтает. Самим не смешно , когда от зоны Чемпионшипа еще меньше - 11 очков?!
+1
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dimamak10
Ответ Under
это с чего вдруг?
По новым правилам 2 путевки получают 2 лучшие страны по итогам сезона в еврокубках. Тоже думаю, что Англия будет одной из двух стран
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Mykytka
Ответ charly_54
Чтобы быть в топе лучших, нужна лч, так что арсенал в пролёте. Не смеши))))
Это кто сказал? Где-то написано?
Челси до величия еще лет 50 надо поиграть на уровне.
Ноттингем тоже брал кубок Чемпионов. И?)
+3
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Михаил Лубянский
Ответ Krizisru
Да какая ЛЧ… В еврокубки бы вообще попасть
Через чемпионат точно не попадут
+1
0
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Artūras Grigas
Ответ Томаш Спенсер
зато есть гордость украины мудрик с 1 голом за год и стоимостью в 100 лямов 😆😅
Стоимостью 70 лямов , если что.
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Artūras Grigas
Ответ Mykytka
Где? По кубкам ЛЧ да, и все. Топ 3 лучших клуба Англии в истории о МЮ, Арсенал и Ливерпуль. Челси и близко нет, не смеши
Если по рейтингу , то на 8-ом месте.
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Mykytka
Ответ charly_54
Ноттингем красавцы! Челси великий клуб! Арсенал середняк! Это факт
Середняк. Самим не смешно?
МЮ тогда кто? Аутсайдер?
Учите историю футбола, даже современную.
И все мы видим что в прошлом сезоне, что в этом, кто середняк (синего цвета), а кто нет.
+2
-2
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Mykytka
Ответ charly_54
Челси самый успешный лондонский клуб, в отличии от арсенала)))
Где? По кубкам ЛЧ да, и все.
Топ 3 лучших клуба Англии в истории о МЮ, Арсенал и Ливерпуль.

Челси и близко нет, не смеши
+7
-7
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Under
во-первых, пять лет подряд не была, сезон 19/20 на тоненького, но вообще третьими были во-вторых, это же никак не гарантирует, что будут первыми и в этом сезоне в ЛЧ две команды вообще пролететь мимо евровесны рискуют
Арсенал и Сити уже в плей-офф,
Ливерпуль, Вест Хэм и Астон Вилла железно займут первые места в своих группах. Брайтон тоже будет в евровесне. Манчестер Юнайтед будет ниже копенгагена и Галатасарая? Вряд ли
Ньюкасл да, под вопросом, но там в группе вообще ничего не понятно ещё.
А теперь сравните это с другими лигами. У Ла Лиги например Севилья уже отлетает, команды в лиге конференции нет.
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Under
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Так в конкретно взятых сезонах Апл 5 раз подряд была на 1 месте, с отрывом
во-первых, пять лет подряд не была, сезон 19/20 на тоненького, но вообще третьими были
во-вторых, это же никак не гарантирует, что будут первыми и в этом сезоне
в ЛЧ две команды вообще пролететь мимо евровесны рискуют
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Under
так считаться же будет один конкретный сезон, как я понял, а не пять последних, как для общего рейтинга
Так в конкретно взятых сезонах Апл 5 раз подряд была на 1 месте, с отрывом
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Under
Ответ Амбарцум Амбарцумян
да потому что АПЛ уже 5 сезонов подряд с отрывом на 1 месте по итогам еврокубкового сезона
так считаться же будет один конкретный сезон, как я понял, а не пять последних, как для общего рейтинга
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Under
внезапно но как-то рано на такое закладываться в ноябре, всякое может быть, пока дела не то чтобы сильно хорошо обстоят
да потому что АПЛ уже 5 сезонов подряд с отрывом на 1 месте по итогам еврокубкового сезона
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Under
Ответ dimamak10
По новым правилам 2 путевки получают 2 лучшие страны по итогам сезона в еврокубках. Тоже думаю, что Англия будет одной из двух стран
внезапно
но как-то рано на такое закладываться в ноябре, всякое может быть, пока дела не то чтобы сильно хорошо обстоят
0
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kunaguero
Ответ Under
это с чего вдруг?
Со следущего сезона ЛЧ изменится
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Томаш Спенсер
зато есть гордость украины мудрик с 1 голом за год и стоимостью в 100 лямов 😆😅
+7
-7
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olander
Бессмысленного Почетино гнать надо пока не поздно
+1
-1
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