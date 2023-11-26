«Челси» отстал от зоны ЛЧ на 12 очков и идет десятым в АПЛ после 13 туров
Отставание «Челси» от зоны Лиги чемпионов увеличилось после 13-го тура.
Команда Маурисио Почеттино 25 ноября потерпела поражение от «Ньюкасла» со счетом 1:4.
В таблице АПЛ лондонцы с 16 очками занимают 10-е место.
От лидирующего «Арсенала» они отстают на 14 баллов, от «Астон Виллы», занимающей 4-е место, – на 12 (перед 13-м туром до зоны ЛЧ было 10 очков).
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Мне главное знать, что Лондон красный.
Остальное наплевать.
Челси до величия еще лет 50 надо поиграть на уровне.
Ноттингем тоже брал кубок Чемпионов. И?)
МЮ тогда кто? Аутсайдер?
Учите историю футбола, даже современную.
И все мы видим что в прошлом сезоне, что в этом, кто середняк (синего цвета), а кто нет.
Топ 3 лучших клуба Англии в истории о МЮ, Арсенал и Ливерпуль.
Челси и близко нет, не смеши
Ливерпуль, Вест Хэм и Астон Вилла железно займут первые места в своих группах. Брайтон тоже будет в евровесне. Манчестер Юнайтед будет ниже копенгагена и Галатасарая? Вряд ли
Ньюкасл да, под вопросом, но там в группе вообще ничего не понятно ещё.
А теперь сравните это с другими лигами. У Ла Лиги например Севилья уже отлетает, команды в лиге конференции нет.
во-вторых, это же никак не гарантирует, что будут первыми и в этом сезоне
в ЛЧ две команды вообще пролететь мимо евровесны рискуют
но как-то рано на такое закладываться в ноябре, всякое может быть, пока дела не то чтобы сильно хорошо обстоят