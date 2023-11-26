«Челси» отстал от зоны ЛЧ на 12 очков и идет десятым в АПЛ после 13 туров

Отставание «Челси» от зоны Лиги чемпионов увеличилось после 13-го тура.

Команда Маурисио Почеттино 25 ноября потерпела поражение от « » со счетом 1:4.

В таблице лондонцы с 16 очками занимают 10-е место.

От лидирующего « » они отстают на 14 баллов, от « », занимающей 4-е место, – на 12 (перед 13-м туром до зоны ЛЧ было 10 очков).

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