Ван Дейк о словах про то, что только «Ливерпуль» пытался победить в матче с «МЮ»: «В этом нет высокомерия. Все, кто смотрел матч, чувствовали то же, что и я»

Вирджил ван Дейк не согласился с критикой Роя Кина после игры «Ливерпуля» и «МЮ».

После матча (0:0) ван Дейк заявил о превосходстве мерсисайдцев во всех аспектах: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы».

Кин обвинил капитана « » в высокомерии за эти слова: «Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет. Высокомерие Вирджила обернулось против него».

«Мне нравится Рой Кин, если он так сказал, то это нормально. Он полностью за « », и я понимаю, что он мог так отреагировать, но я сказал то, что чувствовал, и в этом нет никакого высокомерия. Все, кто смотрел матч, вероятно, чувствовали то же самое, что и я.

Мы идем дальше. У нас была возможность победить, но мы не смогли забить, и это расстраивает. Возможно, мы пытались немного форсировать ситуацию, и мы могли бы принимать решения получше, но было трудно пробить через низкую защиту.

Мы пытались сделать все, что в наших силах, но это был один из тех дней, когда мы не смогли найти правильное решение, чтобы забить. Но это футбол», – сказал ван .

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