Ван Дейк о словах про то, что только «Ливерпуль» пытался победить в матче с «МЮ»: «В этом нет высокомерия. Все, кто смотрел матч, чувствовали то же, что и я»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рой Кин премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк не согласился с критикой Роя Кина после игры «Ливерпуля» и «МЮ».

После матча АПЛ (0:0) ван Дейк заявил о превосходстве мерсисайдцев во всех аспектах: «Победить пыталась только одна команда. «Ливерпуль» был лучше во всех аспектах. Они радуются из-за одного балла, а мы разочарованы».

Кин обвинил капитана «Ливерпуля» в высокомерии за эти слова: «Его клуб выиграл один титул за 30 с лишним лет. Высокомерие Вирджила обернулось против него».

«Мне нравится Рой Кин, если он так сказал, то это нормально. Он полностью за «Манчестер Юнайтед», и я понимаю, что он мог так отреагировать, но я сказал то, что чувствовал, и в этом нет никакого высокомерия. Все, кто смотрел матч, вероятно, чувствовали то же самое, что и я.

Мы идем дальше. У нас была возможность победить, но мы не смогли забить, и это расстраивает. Возможно, мы пытались немного форсировать ситуацию, и мы могли бы принимать решения получше, но было трудно пробить через низкую защиту.

Мы пытались сделать все, что в наших силах, но это был один из тех дней, когда мы не смогли найти правильное решение, чтобы забить. Но это футбол», – сказал ван Дейк.

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24 комментария
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То что игроки и тренеры МЮ после игры были удовлетворены 0-0 удручает. Такую вот ментальность лузеров прививает Хааг
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+17
Ответ Люблю Марго Робби
Комментарий удален модератором
Главное болельщики МЮ довольны седьмым местом и отсуствием игры у команды. Зато у Ливерпуля отобрали очки)) Докатились до уровня Эвертона, молодцы.
+22
-7
+15
Ответ Фарид Харисов
Какая-то невероятная гарь от ВВД, как будто впервые увидел автобус
Не впервые , просто все пророчили опять разгром разобранного МЮ а тут не вышло .
+20
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+15
Да пошли вы нытики. МЮ хотел ничью, МЮ получил ничью. До матча тут эксперты и 10-0 прогнозировали. А как тен Хаг выбрал единственную тактику, которая могла привести к очкам, то сразу фу МЮ должен был играть на победу. МЮ если бы побежал в атаку, то были бы эти 7-0, 10-0, 8-2 от этого МЮ стало бы лучше? Бред какой то тут пишут. Тен Хаг заслуживает только похвалу за этот матч.
+14
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+11
Какая-то невероятная гарь от ВВД, как будто впервые увидел автобус
+15
-8
+7
Мю слабже, мю не хотел проигрывать.. че делать? Ставь автобус, Клопп с ними толком ничего не решил за все годы… это не проблема мю , что ливерпуль всегда вязнет в таких играх… они 2 чемпионства сити отдали в одно очко, потому что где то спотыкались именно в таких матчах, только в чемпионский год характером продавливали эти автобусы, только характером, не какой то стратегией… навесы навесы навесы и несгибаемый Робертсон - лицо того чемпионства
+7
-1
+6
Ответ Арман Мартиросян
Главное болельщики МЮ довольны седьмым местом и отсуствием игры у команды. Зато у Ливерпуля отобрали очки)) Докатились до уровня Эвертона, молодцы.
А что можно ожидать от команды если ключевые игроки постоянно в лазарете с начала сезона?
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Ответ Lavinka
Откуда вы такие берётесь только .
Разве не так?
Это позор для такого клуба
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Ответ -=Flawlsess=-
Комментарий удален пользователем
А причем тут влететь?) такое чувство, словно мю выиграл матч с большим запасом)
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Ответ Люблю Марго Робби
А что можно ожидать от команды если ключевые игроки постоянно в лазарете с начала сезона?
Арманка хотела бы, чтобы МЮ полетел вперед, а Ливер взял бы 3 очка. Но не тут то было, поэтому ему нелегко
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Ван Дейк прав
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Факт.Не пойму почему ЭТХ до сих пор в клубе,Постекоглу за более короткий промежуток сумел поставить кое какую игру(по мне очень симпатичную),Эмери с Астон Виллой хорошо идет.У МЮ как минимум состав не слабее.Моура за такое живым похоронили бы,а он с куда более слабым составом брал 2 место и ему особо никого не покупали.
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Ответ charly001
😂 норм у него полыхает
Интересно из-за чего-может из-за того что судьи не поставили чистый пеналь
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Ответ Вальдано
Смотри тогда на таблицу.. Ливер там уже не первый.. Но очко в копилку МЮ..
то как играет МЮ это просто позор 🤦🤦
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Ответ Roni7730
ВВД всё правильно сказал, без слёз на игру МЮ не возможно смотреть...
Смотри тогда на таблицу.. Ливер там уже не первый.. Но очко в копилку МЮ..
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Ответ Люблю Марго Робби
А что можно ожидать от команды если ключевые игроки постоянно в лазарете с начала сезона?
Из реально ключевых отсутствовали только Бруну и Мартинес. Каземиро в его форме в начале сезона не сильно помог бы. У Ливерпуля отсутствовали Матип, Робертсон, Макалистер и Жота, которые стабильно играли в основе с начала сезона (кроме Жоты, но тот тоже часто играл в старте.
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
😂 норм у него полыхает
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Блистательный ответ. Браво, ВВД. Всё верно
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ВВД всё правильно сказал, без слёз на игру МЮ не возможно смотреть...
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Ввд хорош. Выставил его истеричкой своим равнодушием и пофигизмом)
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Даже в Ливерпуле расстроены из-за состояния команды МЮ, зато Тен Хагу всё нравится.
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Факты иногда звучат высокомерно, но что с этим поделаешь? Того же Моуриньо уволили после игры с Ливерпулем, где и близко такой безнадеги не было, хоть и проиграли. Видите ли, МЮ не должен парковать автобус, но тут атакующий и прессингующий Тен Хаг, все нормально👍
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