«Балтика» интересуется Кучаевым. Хавбек не хочет переходить и ждет продления контракта с ЦСКА (Metaratings)

Константин Кучаев может перейти из ЦСКА в «Балтику».

Клуб из Калининграда заинтересован в полузащитнике армейцев, утверждает Metaratings.

Однако 25-летний футболист не намерен ехать в Калининград. Его контракт с истекает по окончании сезона, но готов ждать продления соглашения до лета.

Ранее стало известно, что ЦСКА может продать Кучаева зимой.

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