«Балтика» интересуется Кучаевым. Хавбек не хочет переходить и ждет продления контракта с ЦСКА (Metaratings)
Константин Кучаев может перейти из ЦСКА в «Балтику».
Клуб из Калининграда заинтересован в полузащитнике армейцев, утверждает Metaratings.
Однако 25-летний футболист не намерен ехать в Калининград. Его контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона, но Кучаев готов ждать продления соглашения до лета.
Ранее стало известно, что ЦСКА может продать Кучаева зимой.
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В ЦСКА он плотно сидит на скамейке и, скорее всего, клуб не продлит с ним контракт.
Ну а в Балтике он постоянно будет играть и может показать что рано еще списывать его со счетов.