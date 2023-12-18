«Балтика» интересуется Кучаевым. Хавбек не хочет переходить и ждет продления контракта с ЦСКА (Metaratings)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Балтика Константин Кучаев Футбол

Константин Кучаев может перейти из ЦСКА в «Балтику».

Клуб из Калининграда заинтересован в полузащитнике армейцев, утверждает Metaratings.

Однако 25-летний футболист не намерен ехать в Калининград. Его контракт с ЦСКА истекает по окончании сезона, но Кучаев готов ждать продления соглашения до лета.

Ранее стало известно, что ЦСКА может продать Кучаева зимой.

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7 комментариев
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Мне кажется, что ехать в Калининград было бы лучшим решением для Константина сейчас.

В ЦСКА он плотно сидит на скамейке и, скорее всего, клуб не продлит с ним контракт.
Ну а в Балтике он постоянно будет играть и может показать что рано еще списывать его со счетов.
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+9
конечно не хочет, когда жена из Москвы. станет она за ним катить в Калининград
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Ответ OneLad
все интересуются игроками, но никто не хочет сделать предложение по тренеру 🤔
Тренер не топовый, конечно, но и состав далеко не чемпионский. В целом идём примерно там, где и должны. 4 очка от 3 места...вполне рабочая ситуация
+2
0
+2
все интересуются игроками, но никто не хочет сделать предложение по тренеру 🤔
+2
-1
+1
Ответ Кирилл
Мне кажется, что ехать в Калининград было бы лучшим решением для Константина сейчас. В ЦСКА он плотно сидит на скамейке и, скорее всего, клуб не продлит с ним контракт. Ну а в Балтике он постоянно будет играть и может показать что рано еще списывать его со счетов.
Именно и Игнашевич не чужой чел.
+1
0
+1
Ответ Сергей Лимонников
Тренер не топовый, конечно, но и состав далеко не чемпионский. В целом идём примерно там, где и должны. 4 очка от 3 места...вполне рабочая ситуация
отчасти так и есть, но странных решений всё же хватает. Давать ещё заявления на конференции, которые расходятся с выводами от матча к матчу
+1
-1
0
Ответ Сергей Лимонников
Тренер не топовый, конечно, но и состав далеко не чемпионский. В целом идём примерно там, где и должны. 4 очка от 3 места...вполне рабочая ситуация
Восьмое, понятно, что таблица плотная. Нужно усиление, если хотим быть в тройке лидеров. Федотов изначально мне не нравился, ничего личного.
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