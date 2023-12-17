Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 19 декабря
Во вторник, 19 декабря, сыграют Урава Ред Даймондс и Манчестер Сити в рамках полуфинала Клубного Чемпионата Мира по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «King Abdullah Sports City».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
Урава Ред Даймондс: все новости
Клубный чемпионат мира по футболу: все новости