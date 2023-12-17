Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Клубный чемпионат мира 19 декабря

Теги Манчестер Сити Урава Ред Даймондс чемпионат мира среди клубов Футбол

Во вторник, 19 декабря, сыграют Урава Ред Даймондс и Манчестер Сити в рамках полуфинала  Клубного Чемпионата Мира по футболу.

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Во сколько играют Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити

  • Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.

Урава Ред Даймондс: все новости

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Прогноз на матч Урава Ред Даймондс – Манчестер Сити

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