Головин считает, что проводит лучший сезон в Лиге 1: «Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Плюс у «Монако» подобралась хорошая команда»

Александр Головин считает, что проводит лучший сезон в Лиге 1.

В 14 матчах на счету хавбека « » 5 голов и 2 ассиста.

— Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции. Согласен ли ты с этим? С чем связываешь подобные результаты?

— На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в Лиге 1.

Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле.

Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной, – сказал .

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