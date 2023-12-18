Головин считает, что проводит лучший сезон в Лиге 1: «Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Плюс у «Монако» подобралась хорошая команда»

Теги Монако лига 1 Франция Александр Головин Спорт-Экспресс Футбол

Александр Головин считает, что проводит лучший сезон в Лиге 1.

В 14 матчах на счету хавбека «Монако» 5 голов и 2 ассиста.

— Есть мнение, что текущий сезон для тебя является лучшим во Франции. Согласен ли ты с этим? С чем связываешь подобные результаты?

— На данный момент это действительно так. Многое получается, появился определенный опыт, а вместе с ним и уверенность. Все-таки уже довольно давно выступаю в Лиге 1.

Есть понимание, чего ожидать, как готовиться к матчам, как действовать в том или ином эпизоде. Все это помогает проявлять себя на поле.

Плюс у нас подобралась сейчас хорошая команда. Игроки дополняют друг друга. Но нужно понимать, что сезон еще продолжается, поэтому окончательные выводы и оценки можно будет делать весной, – сказал Головин.

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2 комментария
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Просто топ, и травмы стали обходить стороной, возраст самый прайм, было бы интересно на Головина в более топовом чемпионате посмотреть:)
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Серебро брать надо и хорошей ноте в клуб посильнее
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