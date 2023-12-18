Хаби Алонсо: «Здорово, что «Байер» лидирует в Бундеслиге. Во 2-м тайме с «Айнтрахтом» мы показали хороший футбол»

Хаби Алонсо высказался о лидерстве «Байера» в Бундеслиге.

Главный тренер леверкузенцев выразил мнение после матча с « » (3:0).

«Здорово, что мы на этой позиции [на первом месте] в таблице. Сегодня в первом тайме было нелегко, мы начали игру не лучшим образом, «Айнтрахт» играл хорошо.

В перерыве мы поговорили и в итоге прибавили. Во втором тайме мы контролировали игру и показали хороший футбол. Мы довольны. Это именно то, чего мы хотим», – сказал .

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