Хаби Алонсо: «Здорово, что «Байер» лидирует в Бундеслиге. Во 2-м тайме с «Айнтрахтом» мы показали хороший футбол»
Хаби Алонсо высказался о лидерстве «Байера» в Бундеслиге.
Главный тренер леверкузенцев выразил мнение после матча с «Айнтрахтом» (3:0).
«Здорово, что мы на этой позиции [на первом месте] в таблице. Сегодня в первом тайме было нелегко, мы начали игру не лучшим образом, «Айнтрахт» играл хорошо.
В перерыве мы поговорили и в итоге прибавили. Во втором тайме мы контролировали игру и показали хороший футбол. Мы довольны. Это именно то, чего мы хотим», – сказал Алонсо.
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Леверкузену это удалось только однажды.
Алонсо создал просто изумительную команду, все 22 игроков выложиться по полностью.