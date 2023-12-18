Хаби Алонсо: «Здорово, что «Байер» лидирует в Бундеслиге. Во 2-м тайме с «Айнтрахтом» мы показали хороший футбол»

Теги Байер Айнтрахт Франкфурт Хаби Алонсо бундеслига Германия Футбол

Хаби Алонсо высказался о лидерстве «Байера» в Бундеслиге.

Главный тренер леверкузенцев выразил мнение после матча с «Айнтрахтом» (3:0).

«Здорово, что мы на этой позиции [на первом месте] в таблице. Сегодня в первом тайме было нелегко, мы начали игру не лучшим образом, «Айнтрахт» играл хорошо.

В перерыве мы поговорили и в итоге прибавили. Во втором тайме мы контролировали игру и показали хороший футбол. Мы довольны. Это именно то, чего мы хотим», – сказал Алонсо.

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3 комментария
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Волшебником был на поле, волшебником проявляет себя сейчас и как тренер! Действительно великий человек в футболе! Так приятно наблюдать за его «Байером»! Удачи и дальше, рыжая борода!
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Поздравим Байера с "Хербстмайстером", титул за лидерство в половину сезона.
Леверкузену это удалось только однажды.
Алонсо создал просто изумительную команду, все 22 игроков выложиться по полностью.
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Когда пост про годовщину?
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