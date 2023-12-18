Морган о Райсе: «Игрок матча, недели, месяца, сезона. Не помню, чтобы кто-то был столь же великолепен в «Арсенале» с первого дня»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон соцсети Деклан Райс Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает Деклана Райса лучшим игроком «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Журналист и телеведущий, болеющий за «Арсенал», прокомментировал признание Райса лучшим игроком матча с «Брайтоном» (2:0).

«Наш игрок матча, игрок недели, месяца, сезона. Не могу припомнить игрока, подписавшего контракт с «Арсеналом», который неизменно был бы столь великолепен с первого дня», – написал Морган.

Деклан Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» этим летом за 100+5 млн фунтов.

В 17 матчах АПЛ-2023/24 24-летний хавбек отметился 3 голами. Его подробная статистика доступна здесь.

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11 комментариев
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Было бы классно, если бриты подойдут к Евро в хорошей форме и здоровыми и интересно будет посмотреть каким образом они сольют Евро имея Райса, Беллингема, Кейна одних из сильнейших игроков в мировом футболе, с шикарно играющими Сака, Триппьером, Трентом и т.д.
Если сольют опять французам, ну ок, а вот если сольют кому то другому, то это будет смешно.
+15
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+15
Здесь с Пирсом даже в кои-то веки можно согласиться. Не знаю, лучший или нет, но с тем что Райс великолепен спорить сложно.
+13
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+13
Ответ Тухель
Было бы классно, если бриты подойдут к Евро в хорошей форме и здоровыми и интересно будет посмотреть каким образом они сольют Евро имея Райса, Беллингема, Кейна одних из сильнейших игроков в мировом футболе, с шикарно играющими Сака, Триппьером, Трентом и т.д. Если сольют опять французам, ну ок, а вот если сольют кому то другому, то это будет смешно.
Еще есть Гарри Магуайр
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РАЙС РАЙС Бейби!
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У команды, которая хочет больше посуды, только такие покупки и должны быть. Я не про хрусталь сейчас.
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Ответ NastyNay
Еще есть Гарри Магуайр
Магуайер в сборной практически всегда хорош, да и Саутгейт его уважает, но все равно ему не гарантированна основа. Тренту скорее всего тоже, но посмотрим что Саутгейт придумает. То что Беллингем, Кейн, Райс, Сака будут в старте, если будут здоровы я не сомневаюсь, да и Триппьер скорее всего.
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Ответ NastyNay
Еще есть Гарри Магуайр
В нападении Лингард еще может сыграть
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