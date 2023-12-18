Морган о Райсе: «Игрок матча, недели, месяца, сезона. Не помню, чтобы кто-то был столь же великолепен в «Арсенале» с первого дня»
Пирс Морган считает Деклана Райса лучшим игроком «Арсенала» в нынешнем сезоне.
Журналист и телеведущий, болеющий за «Арсенал», прокомментировал признание Райса лучшим игроком матча с «Брайтоном» (2:0).
«Наш игрок матча, игрок недели, месяца, сезона. Не могу припомнить игрока, подписавшего контракт с «Арсеналом», который неизменно был бы столь великолепен с первого дня», – написал Морган.
Деклан Райс перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» этим летом за 100+5 млн фунтов.
В 17 матчах АПЛ-2023/24 24-летний хавбек отметился 3 голами. Его подробная статистика доступна здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
Если сольют опять французам, ну ок, а вот если сольют кому то другому, то это будет смешно.