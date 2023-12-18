Морган о Райсе: «Игрок матча, недели, месяца, сезона. Не помню, чтобы кто-то был столь же великолепен в «Арсенале» с первого дня»

Пирс Морган считает Деклана Райса лучшим игроком «Арсенала» в нынешнем сезоне.

Журналист и телеведущий, болеющий за «Арсенал», прокомментировал признание Райса лучшим игроком матча с « » (2:0).

«Наш игрок матча, игрок недели, месяца, сезона. Не могу припомнить игрока, подписавшего контракт с « », который неизменно был бы столь великолепен с первого дня», – написал .

перешел в «Арсенал» из «Вест Хэма» этим летом за 100+5 млн фунтов.

В 17 матчах АПЛ-2023/24 24-летний хавбек отметился 3 голами. Его подробная статистика доступна здесь.

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