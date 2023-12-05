Гари Невилл: «МЮ» застрял в цикле провалов, особенно если смотреть на траты и успехи прошлого. Похоже на день сурка»

Гари Невилл высказался о неудачах «Манчестер Юнайтед» в последние годы.

« » был очень плох против «Ньюкасла». Действительно плох. Счет 0:1 не отражает всю правду.

Помню, как мы играли против «Ювентуса» в сезоне-1995/96. Проиграли 0:1, но ощущалось как 0:7. То же самое, должно быть, игроки «Манчестер Юнайтед» чувствовали после матча с «Ньюкаслом». Их вообще не было в игре, хотя счет 0:1 производит впечатление напряженного и ровного матча.

Нестабильность во всех сферах подрывает: вы теряете веру и перестаете доверять друг другу. А они так нестабильны: то поднимаются, то опускаются. От игры к игре, от тайма к тайму. Теперь есть закономерность, от которой не избавиться – «МЮ» не может играть против топ-команд в гостях.

В среду вечером «МЮ» играет с «Челси», это будет достаточно тяжелый матч. Затем – «Борнмут», а потом – «Энфилд». Поговорим о вреде, который причинил прошлый сезон. Они скажут, что сосредоточены на «Челси», но думать будут о том, что им предстоит играть в гостях, и это «Ливерпуль».

Мы уже бывали здесь раньше. Похоже на день сурка. Игроки выглядят немного незаинтересованными, язык тела плохой, выступления средние, тренера критикуют, скаутам начинает доставаться, владельцы не выполнили свою работу по продаже клуба, хоть это уже и давно продолжается. Независимо от того, сделают ли это на этой или следующей неделе, кажется, что это неизбежно.

«Юнайтед» застрял. Они застряли в цикле провалов, особенно если смотреть на потраченные суммы и успехи прошлого. И это не изменится до реальных структурных изменений. Я говорю об этом снова и снова. Больше нет смысла об этом кричать», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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