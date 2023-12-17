Феликс забил в 3 из 4 последних матчей. Он делит с Ферраном 2-е место в списке лучших бомбардиров «Барсы»
Жоау Феликс отличился голами в 3 из 4 последних матчей.
Сегодня полузащитник «Барселоны» открыл счет в матче против «Валенсии», отправив мяч в пустые ворота из пределов вратарской. Ему ассистировал Рафинья.
Ранее Феликс забил по одному голу в ворота «Порту» (2:1) и «Атлетико» (1:0). В игре с «Жироной» (2:4) он не сумел отличиться.
Всего на счету португальского футболиста 6 забитых мячей за 19 матчей во всех турнирах, он делит второе место в списке лучших бомбардиров команды с Ферраном Торресом. Лидирует Роберт Левандовски – он забил 9 голов.
Подробную статистику Феликса можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона» (1:1, второй тайм).
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Максимум , что можно дать Хави это доиграть сезон и на выход
Спасибо за все , но на такую игру без слез не взглянешь
Рафинья не бразил точно, с мячом хуже чем инвалид обращается