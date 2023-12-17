Феликс забил в 3 из 4 последних матчей. Он делит с Ферраном 2-е место в списке лучших бомбардиров «Барсы»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига Роберт Левандовски Жоау Феликс Ферран Торрес Футбол

Жоау Феликс отличился голами в 3 из 4 последних матчей.

Сегодня полузащитник «Барселоны» открыл счет в матче против «Валенсии», отправив мяч в пустые ворота из пределов вратарской. Ему ассистировал Рафинья.

Ранее Феликс забил по одному голу в ворота «Порту» (2:1) и «Атлетико» (1:0). В игре с «Жироной» (2:4) он не сумел отличиться. 

Всего на счету португальского футболиста 6 забитых мячей за 19 матчей во всех турнирах, он делит второе место в списке лучших бомбардиров команды с Ферраном Торресом. Лидирует Роберт Левандовски – он забил 9 голов. 

Подробную статистику Феликса можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона» (1:1, второй тайм). 

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12 комментариев
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У днищенской Валенсии взять очки не могут , чем дальше тем хуже смотрится игра
Максимум , что можно дать Хави это доиграть сезон и на выход
Спасибо за все , но на такую игру без слез не взглянешь
+8
-1
+7
ну это жесть, 35-36 атак из которых ток один гол???!?
Рафинья не бразил точно, с мячом хуже чем инвалид обращается
+7
-1
+6
Валенсии респект! Знали про проблемы с отсутствием воды у каталонцев и помыли их золотым дождем
+9
-3
+6
Де Йонг лучший у Барсы, судья у Валенсии.
+2
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+2
Просто начните голы забивать или попадать по воротам 🤣
+1
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+1
Ответ Dr.Livsi
У днищенской Валенсии взять очки не могут , чем дальше тем хуже смотрится игра Максимум , что можно дать Хави это доиграть сезон и на выход Спасибо за все , но на такую игру без слез не взглянешь
Хави бы по пути Хаби Алонсо пойти, начать с чего-то более простого по типу Сельты там условной. Ну нет примеров почти, когда тренер сразу начинает с топ-клуба (да, Хави тренировал в Катаре, но это не серьёзно) и становится успешным, в современном футболе исключения лишь Пеп и Зидан
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Левадовски полный ноль
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Ответ Пепси пеналдувич
ну это жесть, 35-36 атак из которых ток один гол???!? Рафинья не бразил точно, с мячом хуже чем инвалид обращается
Да и лева не бистяра
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