Феликс забил в 3 из 4 последних матчей. Он делит с Ферраном 2-е место в списке лучших бомбардиров «Барсы»

Жоау Феликс отличился голами в 3 из 4 последних матчей.

Сегодня полузащитник «Барселоны» открыл счет в матче против «Валенсии», отправив мяч в пустые ворота из пределов вратарской. Ему ассистировал Рафинья.

Ранее Феликс забил по одному голу в ворота «Порту» (2:1) и «Атлетико» (1:0). В игре с «Жироной» (2:4) он не сумел отличиться.

Всего на счету португальского футболиста 6 забитых мячей за 19 матчей во всех турнирах, он делит второе место в списке лучших бомбардиров команды с . Лидирует Роберт – он забил 9 голов.

Подробную статистику Феликса можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Барселона» (1:1, второй тайм).

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