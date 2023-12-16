«Арсенал» готовится купить защитника «Спортинга» Инасиу за 60 млн евро в январе
«Арсенал» может приобрести защитника Гонсалу Инасиу.
По сведениям A Bola, «канониры» готовятся в ближайшие недели направить «Спортингу» предложение на сумму около 60 млн евро. Ранее сообщалось, что таковы отступные.
Утверждается, что лондонский клуб следит за Инасиу с прошлого сезона.
На замену 22-летнему португальцу «Спортинг» может подписать 21-летнего бразильца Отавио Атаиде из «Фамаликана».
В текущем сезоне Инасиу провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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