«Арсенал» готовится купить защитника «Спортинга» Инасиу за 60 млн евро в январе

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Фамаликан деньги Гонсалу Инасиу Отавио Атаиде Футбол

«Арсенал» может приобрести защитника Гонсалу Инасиу.

По сведениям A Bola, «канониры» готовятся в ближайшие недели направить «Спортингу» предложение на сумму около 60 млн евро. Ранее сообщалось, что таковы отступные.

Утверждается, что лондонский клуб следит за Инасиу с прошлого сезона.

На замену 22-летнему португальцу «Спортинг» может подписать 21-летнего бразильца Отавио Атаиде из «Фамаликана». 

В текущем сезоне Инасиу провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев
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Нападающий нужен, а не защитник
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Зачем? Левша Кивиор есть. Плюс Тимбер вернется.
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A Bola не является надежным источником по Арсеналу и может писать что угодно; никаких 60 лямов на запасного защитника канониры зимой отдавать не будут.
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Лично меня форма Габриэля далеко не впечатляет. Нам надо побеждать в АПЛ, а у нас защитник(Габриэль) уровня(не в обиду никому)Аякса.Да и думаю Салиба вместе с Гончало будут отлично смотреться.
мне кажется,ты абсолютизировал несколько неудачных матчей Габриеля.Статистка выигранных единоборств у него очень классная.
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Давно пора.
А Габриэль типо не тянет?
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Ответ Онюнсон Кюнтер
можно какого-нибудь опытного возрастного игрока взять,который из-за возраста недорого будет стоить(условного Хуммельса,недавно блиставшего)
Сити вообще взял привозилу Аканжи за копейки, а он у Пепа неплохо играет
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Ответ Онюнсон Кюнтер
А Габриэль типо не тянет?
Тянет ещё как. Вместе с Салиба лучшая пара защей в АПЛ. Но если кто-то вылетит, кто будет заменять? У Тимбера кресты, остаётся Кивиор. Так себе замена
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Ответ Потолковый Лампонюх™
Зачем? Левша Кивиор есть. Плюс Тимбер вернется.
Походу Артета хочет как Пеп 6 ЦЗ в составе и на поле ))
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Еще как можно. Габриэль, хоть и опытен, не У Р О В Е Н Ь . Гончалу при этом еще и игрок который и сейчас отличен, а может стать защитником мирового класса.
ну я вот таких гончал каждый год вижу в чемпе Португалии, 1 из 5 дай бог заигрывает в топ клубе
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Он далеко не кот в мешке и всяко лучше чем Габриэль. Субъективно, я бы предпочел Антониу Сильву Гончалу но Артете кажется Гончалу лучше так что🤷‍♂️
не знаю как можно сравнивать человека, который играет против визел постоянно и ракувов, с тем,кто каждую неделю рубится в апл и лч+ за сборную играет
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Лично меня форма Габриэля далеко не впечатляет. Нам надо побеждать в АПЛ, а у нас защитник(Габриэль) уровня(не в обиду никому)Аякса.Да и думаю Салиба вместе с Гончало будут отлично смотреться.
а этот кот в мешке вызывает доверие?😂
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Ответ S. A.
Тянет ещё как. Вместе с Салиба лучшая пара защей в АПЛ. Но если кто-то вылетит, кто будет заменять? У Тимбера кресты, остаётся Кивиор. Так себе замена
если бы я был фанатом Арсенала,было бы очень обидно,что игрок купленный за 60 миллионов(что очень много для защитника)сидит на скамейке.
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Зачем? Если следили давно - надо было брать летом вместо Тимбера, за которым так особо не следили, если верить новостям. И зимой это все гораздо дороже будет ща фастом контракт переподпишут до января и все - дешевле 80 в это то даже не подходите. Тем более на кризисную позицию
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Ответ S. A.
Тянет ещё как. Вместе с Салиба лучшая пара защей в АПЛ. Но если кто-то вылетит, кто будет заменять? У Тимбера кресты, остаётся Кивиор. Так себе замена
можно какого-нибудь опытного возрастного игрока взять,который из-за возраста недорого будет стоить(условного Хуммельса,недавно блиставшего)
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Давно пора.
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Пеп коллекционирует латералей, а Артета - центрбеков
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Тимберу шансов не дадут, когда тот вернется?)
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Артета разбушевался)
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Ответ Crazy Writer
Зачем? Если следили давно - надо было брать летом вместо Тимбера, за которым так особо не следили, если верить новостям. И зимой это все гораздо дороже будет ща фастом контракт переподпишут до января и все - дешевле 80 в это то даже не подходите. Тем более на кризисную позицию
Тимбера брали больше как универсала, который может сыграть на фланге в первую очередь, а также цз в крайнем случае. Как раз в тех матчах, которые он успел сыграть, он играл на фланге и очент неплохо, учитывая что он в старте вышел в первых турах. Кивиор не впечатляет совсем. Поэтому и подыскивают 3го сильного цз впридачу к паре Салиба - Габи, чтобы не дергать Уайта с фланга, если травмы прилетят. А травмы будут, учитывая что в этом сезоне играть на 2 турнира с самыми высокими ожиданиями в каждом.
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