Тренер «Монако» Хюттер о 0:1 от «Лиона»: «Нам явно не хватало Головина в атаке. Я насчитал как минимум семь голевых моментов»

Ади Хюттер считает, что «Монако» не хватало Александра Головина в игре с «Лионом».

Главный тренер монегасков высказался после домашнего поражения в матче Лиги 1 со счетом 0:1.

– Вопреки множеству моментов, что ваши подопечные создали у ворот соперника, « » добивается победы…

– Сегодня была сложная игра, в футболе такое случается. Мы не заслуживали поражения. Но иногда при полном доминировании не удается забить, сегодня все было именно так. Мы создали много опасных моментов, но, к сожалению, не смогли переправить мяч в ворота.

В свою очередь «Лион» конвертировал в гол свой единственный опасный момент во втором тайме. Очевидно, что мы все очень разочарованы этим результатом.

– Как вы можете объяснить этот пропущенный мяч?

Во-первых, мне хотелось бы поздравить «Лион». Они очень хорошо сегодня комбинировали. Возможно, что мы дали слабину в защите и подарили сопернику возможность забить, однако главная проблема — это слабая реализация моментов.

Я сказал игрокам, что мы упустили слишком много возможностей у ворот соперника. Это поражение нельзя назвать закономерным. «Лион» отошел к своим воротам, однако это не помешало нам нанести чуть меньше 20 ударов. Единственное, что у нас не вышло — это забить.

– Нет ли у вас ощущения, что ваша команда немного ослабила хватку?

– У каждой команды бывают взлеты и падения в течение сезона. Мы очень хорошо начали сезон, но тренеры соперников не слепые, они, конечно же, разбирают нашу игру. Я бы сильно расстроился, если бы мы не создали ни одного момента. Мы опасно атаковали, и я насчитал как минимум семь явных голевых моментов.

– Как вы можете объяснить столь низкий уровень реализации моментов?

– Нам явно не хватало в атаке сегодня (хавбек пропустил матч из-за дисквалификации – прим. Sports.ru), хотя Аклиуш сыграл достаточно хорошо.

Сегодня наша команда сыграла далеко не так плохо. Я не жалею о своем выборе, потому что единственное, чего нам не хватило для успеха — это забитый мяч. Не думаю, что тот факт, что мы не забили сегодня, выбьет из колеи наших нападающих, – сказал .

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре