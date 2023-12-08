Головин пропустит матч «Монако» c «Лионом» из-за трех желтых карточек в 10 матчах

Александр Головин пропустит матч «Монако» c «Лионом» из-за дисквалификации.

Ранее в игре 14-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (2:0) российский хавбек получил желтую карточку, которая стала для него третьей за 10 последних матчей.

Как сообщили на сайте Профессиональной футбольной лиги (LFP), согласно регламенту чемпионата Франции Головин дисквалифицирован на один матч. Санкция вступит в силу со вторника, 12 декабря, в результате чего хавбек пропустит матч с «Лионом».

При этом Головин сможет принять участие в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном», который пройдёт 9 декабря.

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