Аллегри об 1:2 с «Дженоа»: «Расстроен из-за поражения, но оно не имеет большого значения в плане положения в таблице»

объяснил причины поражения «Ювентуса» от (1:2).

«Я скорее не разозлен, а разочарован, что мы не выиграли матч, где мы были на правильном пути. Мы должны были забивать второй, но не забили.

После замен , Миретти и Дибалы у нас не было ни одного игрока, который мог бы диктовать темп и замедлить игру. У нас были только контратакующие игроки. Когда упускаешь столько моментов, тебя наказывают.

Я расстроен из-за поражения, но, по крайней мере, это не имеет большого значения в плане положения в таблице. Теперь у нас впереди Кубок Италии, и мы не можем совершать там те же ошибки.

Кин – игрок, который обычно забивает с полумомента. Сегодня у него было 5-6 шансов, он не забил. Это футбол», – сказал тренер «Ювентуса».

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