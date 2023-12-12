Клубный чемпионат мира. 1-й раунд. «Аль-Иттихад» сыграет с «Оклендом»
Саудовский «Аль-Иттихад» сыграет с новозеландским «Оклендом» на клубном ЧМ.
Победитель этого матча сыграет с египетским «Аль-Ахли» во втором раунде. За выход в полуфинал также поборются мексиканский «Леон» и японский «Урава Ред Даймондс».
Победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес – «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» – вступят в борьбу с полуфинальной стадии.
Турнир проходит в Саудовской Аравии.
Клубный чемпионат мира
1-й раунд
- Дата проведения
- 12 декабря, 21.00, «King Abdullah bin Abdulaziz City»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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