Клубный чемпионат мира. 1-й раунд. «Аль-Иттихад» сыграет с «Оклендом»

Саудовский «Аль-Иттихад» сыграет с новозеландским «Оклендом» на клубном ЧМ.

Победитель этого матча сыграет с египетским «Аль-Ахли» во втором раунде. За выход в полуфинал также поборются мексиканский «Леон» и японский «Урава Ред Даймондс».

Победители Лиги чемпионов УЕФА и Кубка Либертадорес – «Манчестер Сити» и «Флуминенсе» – вступят в борьбу с полуфинальной стадии.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Клубный чемпионат мира

1-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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