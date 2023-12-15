«Боруссии» интересны Фран Гарсия из «Реала» и Регилон из «МЮ»
«Боруссия» может подписать футболиста «Реала» в январе.
Как сообщает журналист Патрик Бергер, дортмундцы ищут левого защитника, и в число потенциальных кандидатов включены Фран Гарсия из «Реал Мадрид» и Серхио Регилон, выступающий за «Манчестер Юнайтед», но принадлежащий «Тоттенхэму».
Гарсия в текущем сезоне провел 11 матчей в Ла Лиге и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У Регилона 7 игр в АПЛ – без результативных действий. Детально его показатели можно изучить тут.
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Мигель Гутьеррес - Реал?
Не знаю,Фран для лавочника вроде норм.4 ассиста в сезоне уже имеет