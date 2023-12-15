«Боруссии» интересны Фран Гарсия из «Реала» и Регилон из «МЮ»

«Боруссия» может подписать футболиста «Реала» в январе.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, дортмундцы ищут левого защитника, и в число потенциальных кандидатов включены из « » и , выступающий за « », но принадлежащий « ».

Гарсия в текущем сезоне провел 11 матчей в и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Регилона 7 игр в – без результативных действий. Детально его показатели можно изучить тут.

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