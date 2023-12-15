«Боруссии» интересны Фран Гарсия из «Реала» и Регилон из «МЮ»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Серхио Регилон Фран Гарсия Футбол

«Боруссия» может подписать футболиста «Реала» в январе.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, дортмундцы ищут левого защитника, и в число потенциальных кандидатов включены Фран Гарсия из «Реал Мадрид» и Серхио Регилон, выступающий за «Манчестер Юнайтед», но принадлежащий «Тоттенхэму».

Гарсия в текущем сезоне провел 11 матчей в Ла Лиге и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У Регилона 7 игр в АПЛ – без результативных действий. Детально его показатели можно изучить тут.

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6 комментариев
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Интересно, трансфер или аренда? Если сможем взять Франа, то это станет большим достижением. Он может стать заменой Геррейру и посадить Рами на скамейку. Как раз сейчас такого творческого крайка не хватает.
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Ответ Arthurino
Фран, Мигель из Жироны, Регилон. Смотря на таких классных ЛЗ, думаешь, а так ли нужен Дэвис Мадриду? Тем более, что Фран, Мигель и Дэвис это гиператакуюущие ЛЗ одного формата. Все-таки имя и опыт в топовых матчах решают
Добротные ЛЗ, классными их трудно назвать. Фран в Райо тоже был хорош, в Реале его штормит - то классно, то проваливается. С Гути из Жироны то же самое может быть. Дэвис - уже готовый топ.
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Ответ Стахович
Не творческий он,прямолинейный
Нарезки смотрел, по меркам Бундеслиги он достаточно творческий. Как минимум, в отличии от Бенсебайни, он в атаке будет полезен. В 15 неполных матчах 4 ассиста, это уже о чем-то говорит.
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Фран Гарсия - Дортмунд
Мигель Гутьеррес - Реал?
Не знаю,Фран для лавочника вроде норм.4 ассиста в сезоне уже имеет
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Фран, Мигель из Жироны, Регилон. Смотря на таких классных ЛЗ, думаешь, а так ли нужен Дэвис Мадриду? Тем более, что Фран, Мигель и Дэвис это гиператакуюущие ЛЗ одного формата. Все-таки имя и опыт в топовых матчах решают
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Ответ S H A R K
Интересно, трансфер или аренда? Если сможем взять Франа, то это станет большим достижением. Он может стать заменой Геррейру и посадить Рами на скамейку. Как раз сейчас такого творческого крайка не хватает.
Не творческий он,прямолинейный
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