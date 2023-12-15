Хави о критике: «Месяц назад говорили, что я Фергюсон «Барсы». Если мы впадаем в депрессию после первой же кочки на пути, проект не сдвинется с места»

Хави призвал не списывать «Барселону» со счетов после первых неудач.

«Месяц назад вы говорили мне, что я барселонский . Вы мне об этом говорили. Это безумие. А теперь я в тупике.

Клубу нужна стабильность. Когда у других клубов бывают перепады, есть стабильность, и нам она тоже нужна.

У нас победный проект, это доказано. Мы действующие чемпионы и обладатели Суперкубка. Мы знаем, что у футбола короткая память.

Когда я говорю, что проект находится в стадии строительства, я имею в виду, что на пути будут ямы, из которых придется выбираться. Но если мы впадаем в глубокую депрессию после первой же кочки, проект не сдвинется с места.

Если мы сыграем вничью или проиграем «Валенсии», мы продолжим проект, и нам нужна стабильность. Добиться ее в эпоху после ухода Месси очень непросто», – сказал главный тренер «Барселоны».

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