Хави о критике: «Месяц назад говорили, что я Фергюсон «Барсы». Если мы впадаем в депрессию после первой же кочки на пути, проект не сдвинется с места»
Хави призвал не списывать «Барселону» со счетов после первых неудач.
«Месяц назад вы говорили мне, что я барселонский Фергюсон. Вы мне об этом говорили. Это безумие. А теперь я в тупике.
Клубу нужна стабильность. Когда у других клубов бывают перепады, есть стабильность, и нам она тоже нужна.
У нас победный проект, это доказано. Мы действующие чемпионы Испании и обладатели Суперкубка. Мы знаем, что у футбола короткая память.
Когда я говорю, что проект находится в стадии строительства, я имею в виду, что на пути будут ямы, из которых придется выбираться. Но если мы впадаем в глубокую депрессию после первой же кочки, проект не сдвинется с места.
Если мы сыграем вничью или проиграем «Валенсии», мы продолжим проект, и нам нужна стабильность. Добиться ее в эпоху после ухода Месси очень непросто», – сказал главный тренер «Барселоны».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
жаль барсу, не везет ей на нормальных руководителей
Цифры на века.
"Фергюсон Барсы" 😂😂😂 Так могут сказать только такие же люди как сам Чуппи😂😂😂
Или пастух тупо поплыл после нескольких пинков?)
тыТен Хаг 2.0!