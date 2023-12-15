Хави о критике: «Месяц назад говорили, что я Фергюсон «Барсы». Если мы впадаем в депрессию после первой же кочки на пути, проект не сдвинется с места»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави призвал не списывать «Барселону» со счетов после первых неудач.

«Месяц назад вы говорили мне, что я барселонский Фергюсон. Вы мне об этом говорили. Это безумие. А теперь я в тупике.

Клубу нужна стабильность. Когда у других клубов бывают перепады, есть стабильность, и нам она тоже нужна.

У нас победный проект, это доказано. Мы действующие чемпионы Испании и обладатели Суперкубка. Мы знаем, что у футбола короткая память.

Когда я говорю, что проект находится в стадии строительства, я имею в виду, что на пути будут ямы, из которых придется выбираться. Но если мы впадаем в глубокую депрессию после первой же кочки, проект не сдвинется с места.

Если мы сыграем вничью или проиграем «Валенсии», мы продолжим проект, и нам нужна стабильность. Добиться ее в эпоху после ухода Месси очень непросто», – сказал главный тренер «Барселоны».

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64 комментария
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от барселонского Фергюсона до барселонского тен Хаага один шаг.
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Никогда не слышал и не видел таких высказываний. Не нужно оскорблять Фергюсона.
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Пучеглазого физрука уже не заткнуть
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Что-то Хави понесло откровенно.
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Много болтает
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+10
Каталонская черта нахваливать себя? Регалии раздает нифига себе.
+10
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+9
Ответ Игорь Новиков
Что-то Хави понесло откровенно.
видимо ему высказали после Антверпена много чего. в руководстве же не дураки, можно сколько угодно говорить о поддержке и тд, но всё понимают, что нынешняя Барселона это полная чушь в игровом плане
+7
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+7
Ответ Эркинбек Апаканов
Ещё сколько раз будет повторять "Мы действующие чемпионы"???
Но ведь они действующие чемпионы
+10
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+5
Ответ svaz
видимо ему высказали после Антверпена много чего. в руководстве же не дураки, можно сколько угодно говорить о поддержке и тд, но всё понимают, что нынешняя Барселона это полная чушь в игровом плане
Может быть. Но устраивать такое словоблудие в прессе - это явно не поможет делу.
+5
0
+5
Ещё сколько раз будет повторять "Мы действующие чемпионы"???
+7
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+4
хави оказался недалеким.
жаль барсу, не везет ей на нормальных руководителей
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Кто ему говорил что он Фергюсон, совсем что ли уже, ну и самомнение, я с самого начала говорил очень плохая идея
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Ответ arspurs9
Никогда не слышал и не видел таких высказываний. Не нужно оскорблять Фергюсона.
Такое мог сказать только ригоберкасонг)
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Про фергюсона бред какой то, ни разу не слышал про это хотя я фанат Барсы. Еще с эпохой после Месси немного преувеличил мне кажется, Лео ушел почти 3 года назад.
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Просто они имели ввиду, что ты - уценённая копия оригинала.
+4
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Ответ Мурад Гамзаев
Воды нету, можно себе позволить проиграть антверпену и не заработать 2.8 млн евро
Когда увидел цифры 2 и 8. Сразу подумал, что ты о хозяине Барсы - Баварии пишешь.
Цифры на века.
+2
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😂😂😂😂

"Фергюсон Барсы" 😂😂😂 Так могут сказать только такие же люди как сам Чуппи😂😂😂
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Ответ Эркинбек Апаканов
Воды то нету)
Воды нету, можно себе позволить проиграть антверпену и не заработать 2.8 млн евро
+2
0
+2
Че реально были те кто считал его Фергюсоном для мчк? 😆
Или пастух тупо поплыл после нескольких пинков?)
+3
-1
+2
Чави уже не плывет, он тонет
+8
-6
+2
Ответ Rocknrollaz
Чави уже не плывет, он тонет
Воды то нету)
+2
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Ответ Игорь Новиков
Может быть. Но устраивать такое словоблудие в прессе - это явно не поможет делу.
он видимо расчитывает на поддержку болельщиков
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Птица Говорун снова в действии.
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Ответ svaz
он видимо расчитывает на поддержку болельщиков
Вряд ли она его спасёт, если результата не будет.
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Ну Фергюсон тоже несколько первых сезонов ничего не показывал, но в современном футболе никто ждать не будет, будь ты хоть трижды легенда клуба, но проваливаться как тренер никто не даст.
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Ответ arspurs9
Никогда не слышал и не видел таких высказываний. Не нужно оскорблять Фергюсона.
Кто чутка знает историю, тот в курсе, что фергюсон начинал гораздо хуже, чем Хави.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
от барселонского Фергюсона до барселонского тен Хаага один шаг.
а до уфимского Семака скок ?
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я лично с ходу физрука разглядел
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По своему нытью ты не Фергюсон,
тыТен Хаг 2.0!
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Своими речами напоминает одну персону из российского хоккея. Или финского. Я запутался
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