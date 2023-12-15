«Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры». Экс-судья Лапочкин рассказал, как его возили на кладбище в Забайкалье

Теги премьер-лига Россия судьи Первая лига Сергей Лапочкин Матч ТВ Футбол

Сергей Лапочкин рассказал, как ему намекали на возможную расправу после матча.

– В одном городе в Забайкалье возили на кладбище. Показывали и говорили: «Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры».

Ну это как-то с юмором воспринималось.

– Действительно смешно. Все смеемся.

– Я там был не первый. И никого там не закопали, – сказал бывший судья в программе «Центральный круг» на «Матч Премьер».

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13 комментариев
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Ответ градус ненависти
Интересно, те кто это делал сами где сейчас, не там случайно?;))
В Госдуме
+17
0
+17
Обхохочешься...
+17
-2
+15
Интересно, те кто это делал сами где сейчас, не там случайно?;))
+13
-2
+11
Воспринималось с юмором, но штаны выбросить пришлось.
+8
-1
+7
Параша совковая и в 21 век просочилась
+4
0
+4
Москва, 13 04 2004 г.
После матча Спартака и Торпедо судья Колобаев был избит около своего дома. Болельщики Спартака были недовольны его судейством якобы в пользу Торпедо.
Сотрясение мозга, сломанные нос и рëбра. Виновных искать не стали.
+4
-1
+3
Ответ Оригинальный Ник
В Госдуме
Некоторые!
+1
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+1
непонятно хвастается или жалуется)
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20 лет назад фанаты "Хайдука" выкопали на поле клуба 11 могил. Устное заявление их было такое: «Сегодня мы роем могилы для вас. А если вы не сделаете правильные выводы, то окажетесь там!»
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Вот он ща на забайкальских пацанов накинул, типо не конкретные. ))
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Обхохочешься...
А что смешного, когда люди не держат слово?
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Ответ Никита Аксанов
Воспринималось с юмором, но штаны выбросить пришлось.
🤝
+1
-1
0
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