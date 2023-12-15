«Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры». Экс-судья Лапочкин рассказал, как его возили на кладбище в Забайкалье
Сергей Лапочкин рассказал, как ему намекали на возможную расправу после матча.
– В одном городе в Забайкалье возили на кладбище. Показывали и говорили: «Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры».
Ну это как-то с юмором воспринималось.
– Действительно смешно. Все смеемся.
– Я там был не первый. И никого там не закопали, – сказал бывший судья в программе «Центральный круг» на «Матч Премьер».
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
После матча Спартака и Торпедо судья Колобаев был избит около своего дома. Болельщики Спартака были недовольны его судейством якобы в пользу Торпедо.
Сотрясение мозга, сломанные нос и рëбра. Виновных искать не стали.