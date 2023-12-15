«Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры». Экс-судья Лапочкин рассказал, как его возили на кладбище в Забайкалье

Сергей Лапочкин рассказал, как ему намекали на возможную расправу после матча.

– В одном городе в Забайкалье возили на кладбище. Показывали и говорили: «Вот могила, где ты завтра можешь оказаться после игры».

Ну это как-то с юмором воспринималось.

– Действительно смешно. Все смеемся.

– Я там был не первый. И никого там не закопали, – сказал бывший судья в программе «Центральный круг» на «Матч Премьер».

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