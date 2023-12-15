Лилль – ПСЖ где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Франции 17 декабря

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Футбол

В воскресенье, 17 декабря, сыграют Лилль и ПСЖ в 16 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.

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Во сколько играют Лилль – ПСЖ

  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Лилль: все новости

ПСЖ: все новости

Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости

Прогноз на матч Лилль – ПСЖ

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