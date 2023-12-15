«Лилль» – ПСЖ прогноз, коэффициенты и ставки на матч 17.12.2023, Лига 1

В воскресенье, 17 декабря, «Лилль» на своем поле сыграет с ПСЖ. Игра состоится в рамках 16 тура чемпионата Франции по футболу и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые варианты ставок:

тотал больше 2.5 – 1.74,

обе забьют – 1.62,

победа ПСЖ – 1.94.

Обе команды идут в верхней половине турнирной таблицы, впрочем, ПСЖ – явный фаворит матча. Смогут ли парижане подтвердить статус, как сыграют хозяева? Ответы на эти вопросы мы узнаем после просмотра матча «Лилль» – ПСЖ.

«Лилль»

«Доги» с 27 очками идут на четвертом месте в турнирной таблице. Команда в 15 матчах национального первенства выиграла семь игр, в шести встречах сыграла вничью и потерпела два поражения. Отметим, «Лилль» забил 19 голов и пропустил 11 мячей.



Команда не проигрывает на протяжении последних шести домашних матчей. В активе «Лилля» пять побед и одна ничья. В целом беспроигрышная серия команды составляет четырнадцать игр.

Лучший бомбардир команды – Юсуф Языджи. Хорошо знакомый россиянам турок забил семь голов – один с пенальти. Игроку понадобилось для достижения этой статистики отыграть в 21 встрече своей команды. На втором месте Джонатан Дэвид с шестью голами (два с пенальти) в 21 матче. А на третьем – Бафорде Диаките с тремя голами в 12 встречах.

Лидер команды по голевым передачам – Эдон Жегрова. Футболист отдал пять ассистов в 22 встречах. На втором месте экс-хавбек «Краснодара» Реми Кабелла. Француз отдал три ассиста в 22 матчах, а на третьей строчке – Анхель Гомес с двумя голевыми передачами в 21 встрече.

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ПСЖ

Парижане лидируют в чемпионате страны. ПСЖ с 36 очками идет на первом месте, обгоняя идущую на втором месте «Ниццу» на четыре балла. Подопечные Луиса Энрике выиграли 11 матчей, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда забила 38 голов – это лучший результат в лиге, а вот оборона столичного клуба играет не столь надежно – 12 пропущенных голов. Отметим, это второй показатель в чемпионате, надежнее играет только «Ницца» – 6 пропущенных мячей.

ПСЖ не проигрывает в гостях на протяжении трех матчей, а общая беспроигрышная серия команды составляет шесть игр. В последних шести встречах подопечные Энрике выиграли четыре матча и дважды сыграли вничью.

В составе парижан феерит Килиан Мбаппе. Француз наколотил 18 голов в 20 матчах. Отметим, игрок шесть мячей забил с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте – Рандаль Коло-Муани. Футболист отличился пять раз в 16 матчах. А на третьей строчке Ашраф Хакими. Марроканец отличился четырьмя голами в 19 встречах.

Лучший по голевым пасам – Усман Дембеле. Футболист отдал шесть ассистов в 19 матчах, на втором месте Варрен Заир-Эмри с пятью голевыми передачами в 17 матчах, а на третьей строчке – Хакими. Марроканец отдал четыре ассиста в 19 матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Лилль» – ПСЖ

«Лилль» довольно резво выступает в последние несколько месяцев. Команда не проигрывает с конца сентября 2023 года. Впрочем, букмекеры считают парижан фаворитами матча. Так, букмекерская контора «Бетбум» дает на победу ПСЖ коэффициент 1.94, ничья оценивается в 3.99, такой же коэфф дают и на победу «Лилля».

Предположим, что обе команды забьют голы в этой встрече, также наверняка можно ожидать, что болельщики увидят минимум три гола в этой игре. Доверимся аналитикам «Бетбум» и поставим на победу ПСЖ – наверняка подопечные Энрике прервут затянувшуюся беспроигрышную серию «догов».

Рекомендуемые варианты ставок:

тотал больше 2.5 – 1.74,

обе забьют – 1.62,

победа ПСЖ – 1.94.

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