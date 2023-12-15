Габбия потерял сознание и получил травму головы после удара о колено одноклубника в матче ЛЕ

Защитник «Вильярреала» Маттео Габбия получил травму головы.

На 95-й минуте матча Лиги Европы с «Ренном» (3:2) Габбия ударился о колено одноклубника Рауля Альбиоля.

Фото: кадр из трансляции DAZN

Защитник на короткое время потерял сознания. С поля его уносили на носилках с обездвиженной шеей.

«Вильярреал» затем подтвердил, что Габбия получил травму головы.

Напомним, футболист выступает за испанский клуб на правах аренды из «Милана».

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