Габбия потерял сознание и получил травму головы после удара о колено одноклубника в матче ЛЕ

Теги Милан Вильярреал Рауль Альбиоль Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы фото Маттео Габбия Футбол

Защитник «Вильярреала» Маттео Габбия получил травму головы.

На 95-й минуте матча Лиги Европы с «Ренном» (3:2) Габбия ударился о колено одноклубника Рауля Альбиоля.

Фото: кадр из трансляции DAZN

Защитник на короткое время потерял сознания. С поля его уносили на носилках с обездвиженной шеей.

«Вильярреал» затем подтвердил, что Габбия получил травму головы.

Напомним, футболист выступает за испанский клуб на правах аренды из «Милана».

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жесть, здоровья !
Защитники Милана даже в других клубах получают травмы, что за напасть
+9
0
+9
Здоровья!
+8
-2
+6
Жёстко. Здоровья Маттео! Надеюсь, без серьёзной ЧМТ!
+5
-1
+4
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий