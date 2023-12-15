Ренат Сабитов: «Как можно о Федуне говорить плохо? Он отдавал себя полностью «Спартаку». У клуба появился дом»

Теги Спартак Ренат Сабитов Егор Титов Леонид Федун премьер-лига Россия Футбол

Ренат Сабитов высоко отозвался о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.

«Федун столько делал для «Спартака», и не сомневаюсь, что будет еще делать. Могу сказать на своем примере, когда я получил травму плеча. А получил, кстати, очень смешно.

Я в составе, играю, а тут перерыв на сборные, ну я и решил через себя пробить на тренировке. Все, плечо после этого сразу повисло. Мне тогда казалось, что все могу, а это для меня самое страшное.

Так вот Федун приходил после игры в раздевалке и всегда спрашивал, как мое плечо. Да какое ему дело, по большому счету, как мое плечо. На него постоянно кто-то обижается, кто-то наезжает.

Но если взглянуть, что он сделал – у «Спартака» появился свой дом. Не знаю, как про этого человека можно сказать что-то плохое. Он отдавал себя полностью «Спартаку».

Меня удивил его уход. У меня были похожие чувства с Титовым – когда я был ребенком, следил за ним, потом играл и уже не мог представить «Спартак» без него. Так же и с Федуном. Но жизнь продолжается. Значит, так сложилось», – сказал экс-защитник «Спартака».

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33 комментария
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>у «Спартака» появился свой дом.
Только дом Спартаку не принадлежит. А принадлежит хозяевам Спартака, а Спартак арендует его за скромные ~300 млн рублей.
Это как жить в квартире у мамы с папой и считать ее своей. История всякое видала.
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Федун развил инфраструктуру Спартака, его вспоминать долго будут за это! Один косяк - стадион должен был быть с крышей!
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Ответ Северный болельщик
Федун развил инфраструктуру Спартака, его вспоминать долго будут за это! Один косяк - стадион должен был быть с крышей!
Когда много тратишь сразу, это как с машиной, потом ездишь и думаешь , а что эту допопцию не взял, эту, другую))
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За стадион он столько земли получил, что мама не горюй. А с крышей у вас "дом" или без, количество земли от этого больше бы не стало.
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Ответ schwein
>у «Спартака» появился свой дом. Только дом Спартаку не принадлежит. А принадлежит хозяевам Спартака, а Спартак арендует его за скромные ~300 млн рублей. Это как жить в квартире у мамы с папой и считать ее своей. История всякое видала.
Увы, подарить стадион за 1р оказалось некому.
Раз Вы так переживаете за рентабельность.
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Да больше про его спутницу плохо говорят, ну она сама под пули лезет, скучно наверное. А про Федуна больше как о богатом чудаке отзываются, следить за его действиями, по крайней мере было интересно.
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На мой болельщицкий вкус, Федун - это лучшее, что было со Спартаком в 21 веке. То, что он сделал для конкретного клуба, наверное, только Галицкий может сделать больше и лучше. Инфраструктура, трансферы, сколько он вложил средств в команду и клуб, это дорого стоит. Его обвиняют часто, в том, что он много менял тренеров, и по факту это так, хотя мне кажется все они были уволены заслужено, а некоторым он давал слишком много шансов. На мой взгляд, главные его ошибки в Спартаке, это увольнение Эмери и власть Заремы. Но, лично для меня, хорошие вещи перевешивают.
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Смешной. Федун построил стадик спартаку, только потому, что Федуну отдали право полностью застроить "золотые земли" бывшего тушинского аэродрома, в 10 км от центра Москвы рядом с рекой! Он отбил потраченные деньги в десятки раз! Благодетеля нашёл! Смешно.
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Ответ Spaten
Когда много тратишь сразу, это как с машиной, потом ездишь и думаешь , а что эту допопцию не взял, эту, другую))
Зимний вариант стадионов для нашей страны очевиден
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Ответ schwein
>у «Спартака» появился свой дом. Только дом Спартаку не принадлежит. А принадлежит хозяевам Спартака, а Спартак арендует его за скромные ~300 млн рублей. Это как жить в квартире у мамы с папой и считать ее своей. История всякое видала.
Ты я заметил везде суешь свой нос на счет других клубов, очень тебя беспокоят и чужие стадионы и финансирование, тебя как не прочитаешь, везде оказывается плохие, один зенит «честный и один хороший» клуб, я конечно понимаю, провинциальные комплексы, но самому не тошно от собственного лицемерия ? 😃
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Ответ schwein
>у «Спартака» появился свой дом. Только дом Спартаку не принадлежит. А принадлежит хозяевам Спартака, а Спартак арендует его за скромные ~300 млн рублей. Это как жить в квартире у мамы с папой и считать ее своей. История всякое видала.
Больше девяти лет у спартаковских болельщиков есть свой дом. Как оно оформлено и что будет дальше — покажет время. А пока дом есть и это важно.
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Ответ Sivka
Больше девяти лет у спартаковских болельщиков есть свой дом. Как оно оформлено и что будет дальше — покажет время. А пока дом есть и это важно.
С таким же успехом вы могли бы называть своим домом Лужники. "Как оно оформлено и что будет дальше — покажет время."
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Ответ analogia
Ты я заметил везде суешь свой нос на счет других клубов, очень тебя беспокоят и чужие стадионы и финансирование, тебя как не прочитаешь, везде оказывается плохие, один зенит «честный и один хороший» клуб, я конечно понимаю, провинциальные комплексы, но самому не тошно от собственного лицемерия ? 😃
От человека, который вчера громко кричал, что ВЭБ ни копейки не вложил в ЦСКА, а потом тихонько слился после напоминания о перечислении ВЭБом 18 млрд рублей ЦСКА/Гинеру для погашения долга ЦСКА/Гинера перед ВЭБом, слышать слова о лицемерии максимально нелепо.
А так да, мне просто нравятся вопросы денег и стадионов клубов РПЛ.
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Ответ redwhiteteam
Увы, подарить стадион за 1р оказалось некому. Раз Вы так переживаете за рентабельность.
Вы так прицепились к этому рублю, я прям не могу.
Задачка по математике 1-го класса.
Дочерняя компания Зенита платит концессионную плату за стадион в размере рубль и еще 2,5 млрд тратит на содержание стадиона.
Спартак арендует у компании, связанной с его собственниками стадион за ~ 300 млн и ни рубля не тратит на его содержание.
Кто меньше тратит деньги на стадион?
Ой.
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Ответ Иван Поречный
На мой болельщицкий вкус, Федун - это лучшее, что было со Спартаком в 21 веке. То, что он сделал для конкретного клуба, наверное, только Галицкий может сделать больше и лучше. Инфраструктура, трансферы, сколько он вложил средств в команду и клуб, это дорого стоит. Его обвиняют часто, в том, что он много менял тренеров, и по факту это так, хотя мне кажется все они были уволены заслужено, а некоторым он давал слишком много шансов. На мой взгляд, главные его ошибки в Спартаке, это увольнение Эмери и власть Заремы. Но, лично для меня, хорошие вещи перевешивают.
Не было у Заремы никакой реальной власти.
У неё просто есть опция публиковать в СМИ свои мысли и всё.
Крутится по кабинетам и болтать - тоже не власть. Ни одно финальное решение не было ею подписано, всё это делали другие люди (фонд не считаем, речь только про клуб).
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