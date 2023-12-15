Ренат Сабитов: «Как можно о Федуне говорить плохо? Он отдавал себя полностью «Спартаку». У клуба появился дом»
Ренат Сабитов высоко отозвался о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.
«Федун столько делал для «Спартака», и не сомневаюсь, что будет еще делать. Могу сказать на своем примере, когда я получил травму плеча. А получил, кстати, очень смешно.
Я в составе, играю, а тут перерыв на сборные, ну я и решил через себя пробить на тренировке. Все, плечо после этого сразу повисло. Мне тогда казалось, что все могу, а это для меня самое страшное.
Так вот Федун приходил после игры в раздевалке и всегда спрашивал, как мое плечо. Да какое ему дело, по большому счету, как мое плечо. На него постоянно кто-то обижается, кто-то наезжает.
Но если взглянуть, что он сделал – у «Спартака» появился свой дом. Не знаю, как про этого человека можно сказать что-то плохое. Он отдавал себя полностью «Спартаку».
Меня удивил его уход. У меня были похожие чувства с Титовым – когда я был ребенком, следил за ним, потом играл и уже не мог представить «Спартак» без него. Так же и с Федуном. Но жизнь продолжается. Значит, так сложилось», – сказал экс-защитник «Спартака».
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Только дом Спартаку не принадлежит. А принадлежит хозяевам Спартака, а Спартак арендует его за скромные ~300 млн рублей.
Это как жить в квартире у мамы с папой и считать ее своей. История всякое видала.
Раз Вы так переживаете за рентабельность.
А так да, мне просто нравятся вопросы денег и стадионов клубов РПЛ.
Задачка по математике 1-го класса.
Дочерняя компания Зенита платит концессионную плату за стадион в размере рубль и еще 2,5 млрд тратит на содержание стадиона.
Спартак арендует у компании, связанной с его собственниками стадион за ~ 300 млн и ни рубля не тратит на его содержание.
Кто меньше тратит деньги на стадион?
Ой.
У неё просто есть опция публиковать в СМИ свои мысли и всё.
Крутится по кабинетам и болтать - тоже не власть. Ни одно финальное решение не было ею подписано, всё это делали другие люди (фонд не считаем, речь только про клуб).