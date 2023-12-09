Федун о «Спартаке» в 2023-м «Если команда занимает место ниже 2-го, это неудовлетворительно»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Леонид Федун назвал неудовлетворительным 2023 год для «Спартака».

«Итоги 2023 года для «Спартака»? Для меня всегда так было: если команда занимает место ниже второго, то это неудовлетворительно», – сказал бывший владелец московского клуба.

Напомним, сегодня, 9 декабря, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0).

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12 комментариев
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столько лет оказалось было без удовлетворения
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уахахаха, руководитель 2.0
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Хоть бы порадовался со всеми, не уподоблялся Зареме, еше до итогов вся борьба впереди, что толку от промежуточного 1-2 мвста...
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А раньше, любое место, кроме первого - был провал.
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а второе то чем удовлетворяет его?
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Ответ Клирик
Из 23 лет владения один раз были ниже второго места))
Ты таблицу вверх ногами смотришь. Один раз выше второго места.
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Вот ведь душа у человека Спартаком болит, вроде бы все есть, сиди на Зарему любуйся, а он все о команде печется, страдает как и раньше...
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Ответ Клирик
Из 23 лет владения один раз были ниже второго места))
всм один?
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Ответ Клирик
Из 23 лет владения один раз были ниже второго места))
Из 23 лет владения один раз были ниже второго места

2004- 8 место
2008 - 8 место
2010 - 4 место
2012/13 - 4 место
2013/14 - 6 место
2014/15 - 6 место
2015/16 - 5 место
2017/18 - 3 место
2018/19 - 5 место
2019/20 - 7 место
2021/22 -10 место
2022/23 - 3 место
Как итог клуб середняк!
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