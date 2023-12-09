Федун о «Спартаке» в 2023-м «Если команда занимает место ниже 2-го, это неудовлетворительно»
Леонид Федун назвал неудовлетворительным 2023 год для «Спартака».
«Итоги 2023 года для «Спартака»? Для меня всегда так было: если команда занимает место ниже второго, то это неудовлетворительно», – сказал бывший владелец московского клуба.
Напомним, сегодня, 9 декабря, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0).
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2004- 8 место
2008 - 8 место
2010 - 4 место
2012/13 - 4 место
2013/14 - 6 место
2014/15 - 6 место
2015/16 - 5 место
2017/18 - 3 место
2018/19 - 5 место
2019/20 - 7 место
2021/22 -10 место
2022/23 - 3 место
Как итог клуб середняк!