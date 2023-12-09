Федун о «Спартаке» в 2023-м «Если команда занимает место ниже 2-го, это неудовлетворительно»

Леонид Федун назвал неудовлетворительным 2023 год для «Спартака».

«Итоги 2023 года для «Спартака»? Для меня всегда так было: если команда занимает место ниже второго, то это неудовлетворительно», – сказал бывший владелец московского клуба.

Напомним, сегодня, 9 декабря, «Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0).

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