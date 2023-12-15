Сабитов о времени в «Спартаке»: «Пересеклись с Карпиным в ресторане после 23:00. Я забыл, как дышать»

Теги Спартак Федор Кудряшов Ренат Сабитов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Ренат Сабитов вспомнил, как работал с Валерием Карпиным в «Спартаке».

– Тебя штрафовали?

– Да, при Карпине. Пересеклись тогда с Георгичем в ресторане после 23:00. Это был мой самый дорогой ужин. Тогда была немая сцена. Когда увидел Карпина в ресторане, я забыл, как дышать. Мой друг молча встает, закрывает стол, чтобы мы не тратили на это время.

Выходим, а друг говорит: «Потом скажешь, сколько». На следующий день Карпин подходит: «Ну что, не выспался? Ничего, в обед доберешь». Но мы реально зашли попить кофе. Я же до 26 лет вообще не пил алкоголь. Максимум на Новый год мог глоток сделать, и все.

Карпин за всем следил. Когда пришел в команду, сразу сказал, кто и сколько должен весить. У меня в целом все было нормально с весом. После двухнедельного отдыха мы с Федькой [Кудряшовым] впервые принесли 700 лишних граммов.

Георгьевич нас начал разносить: «Никаких выходных». Он всегда требовал профессионализм. Мы эти 700 граммов скинули бы за одну тренировку, но Карпин требовал правильного отношения», – рассказал экс-защитник «Спартака».

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7 комментариев
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Ну да, "чисто кофе попить" в ресторан после 23:00. Вот потом и играл в первой лиге в основном.
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+6
Ответ Рома Политов
Это как надо умудриться в Москве пересечься в ресторане с главным тренером?
По модным среди футболистов ресторанам ходят.
+3
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+3
Если после 23 и кофе попить то походу в МакАвто пересеклись
+2
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+2
Это как надо умудриться в Москве пересечься в ресторане с главным тренером?
+1
-1
0
Ответ Рома Политов
Это как надо умудриться в Москве пересечься в ресторане с главным тренером?
в Медведково лень было ехать, а центр маленький
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