Левандовски впервые за 12 лет забил всего один гол в группе ЛЧ – «Антверпену» в 1-м туре

Роберт Левандовски забил лишь один гол в группе Лиги чемпионов.

Впервые с сезона-2011/12, когда поляк играл за дортмундскую «Боруссию», форвард забил лишь один гол на стадии группового этапа.

Примечательно, что единственный гол в этом сезоне ЛЧ Левандовски забил «Антверпену» (5:0) в 1-м туре.

Стоит отметить, что в сзоне-2019/20 Левандовски в составе «Баварии» забил рекордные для себя 10 голов в группе ЛЧ.

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