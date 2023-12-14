Левандовски впервые за 12 лет забил всего один гол в группе ЛЧ – «Антверпену» в 1-м туре

Теги Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил лишь один гол в группе Лиги чемпионов.

Впервые с сезона-2011/12, когда поляк играл за дортмундскую «Боруссию», форвард забил лишь один гол на стадии группового этапа.

Примечательно, что единственный гол в этом сезоне ЛЧ Левандовски забил «Антверпену» (5:0) в 1-м туре.

Стоит отметить, что в сзоне-2019/20 Левандовски в составе «Баварии» забил рекордные для себя 10 голов в группе ЛЧ.

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36 комментариев
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Все таки надо было Барсе сезон потерпеть без трансферов и сэкономить. А так подписали дедов, личку отвали им, не перепродать. Так ещё и результат начинают не давать. И выйдет это все боком мягко говоря
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Левандовски после перехода в Барсу деградировал прямо на глазах, на его игру без слез не взглянешь
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Ответ Universal1000
Комментарий скрыт
что ты несёшь, это обычная возрастная деградация, ну и может еще какие факторы наложились. в пиковые сезоны за баварию он играл намного качественнее
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Команда другая) партнёры не те! вот поэтому не всё зависит от качества футболиста! всё зависит от его окружения
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в этом сезоне сам не свой ...
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Ответ scaryclown/
Комментарий скрыт
Суарес (топ-3й в лучших бомбардирах клуба) - один из слабейших форвардов «Барсы»?😵‍💫😵‍💫😵‍💫
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Ответ cektor
в этом сезоне сам не свой ...
Зато жена довольна.
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Ответ Enchanter WIZZARD
Уход Левы из Баварии в Барсу самый необъяснимый в истории футбола... Зачем поляку перестроечная Барса, когда он играл в одной из сильнейших команд мира🤷🤦
бабло!
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Ответ Anthony Wrynn
Все таки надо было Барсе сезон потерпеть без трансферов и сэкономить. А так подписали дедов, личку отвали им, не перепродать. Так ещё и результат начинают не давать. И выйдет это все боком мягко говоря
при том, что они до сих пор платят Месси
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Ха, так это же нынешняя Барса - кладбище страйкеров.
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Не ругал бы Леву. Было видно, что с приходом в Барсу он попал не в свою среду. В чем-то жаль его, бомбардир от Бога. Но свое место под солнцем он получил, Бавария и Дортмунд - лучшие годы.
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Уход Левы из Баварии в Барсу самый необъяснимый в истории футбола... Зачем поляку перестроечная Барса, когда он играл в одной из сильнейших команд мира🤷🤦
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Пшэк стал пшиком
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Пока сезон для него идёт в минус. Только очередной покер в ворота Реала оставит какое то положительное впечатление
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Машина!!! Старая машина!!
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полено Барса не его клуб , поляк как человек 💩так что ни капли ни жаль его
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Ответ Дядя ТУРА
при том, что они до сих пор платят Месси
именно!
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Ответ JENNINGS
Какие кубки ЛЧ «Барса» недобрала? Когда по делу вылетала от «Атлетико», была разгромлена «Юве», «Ромой», «Ливерпулем» и «Баварией»???
Так у Дноареса были серии типа "год без голов на выезде" и прочие позорные статы в ЛЧ.
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Ответ ubAA
Левандовски после перехода в Барсу деградировал прямо на глазах, на его игру без слез не взглянешь
Прямо на глазах, сразу взял лучшего бомбардира, вот это деградация
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Ответ ubAA
Левандовски после перехода в Барсу деградировал прямо на глазах, на его игру без слез не взглянешь
Деградировал?🤣 В первый же сезон стал лучшим бомбардиром лиги и помог клуб взять чемпионство. Просто возраст никто не отменял, плюс травма была, сейчас на свою волну встать не может, ну или может мысли уже в МЛС или у арабов. P.S. Летом возможно будет продан.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
что ты несёшь, это обычная возрастная деградация, ну и может еще какие факторы наложились. в пиковые сезоны за баварию он играл намного качественнее
Видел как он бил рекорд Герда Мюллера. Это была та ещё клоунада. Просто уже какое-то мёртвое тело в штрафной, для которого всей командой пытаются вымучить рекорд, когда тот уже был вообще нулевой и откровенно проигрывал конкуренцию Шупо-Мотингу. В 2021-м ЗМ должен был уходить Мбаппе когда тот выдал свой самый яркий год, а не польской табуретке и уж тем более пешеходу.

https://youtu.be/G8jBniRGRWE?t=81
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Поляк уже не тот.
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Ответ !!!ВОЛК РОССИЯ!!!
бабло!
Ты думаешь он в Баварии меньше получал?
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Ответ Пацанчик реальный
Ты думаешь он в Баварии меньше получал?
много он там получал! но когда контракт не стали на этих условиях продлевать, то убежал в Барсу, на бабло!!!
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Ответ Пацанчик реальный
Ты думаешь он в Баварии меньше получал?
ник у тебя не соответствует реалиям) ты пацанчик тупенький
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