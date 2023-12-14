Экс-тренер «Динамо» Шварц возглавил «Нью-Йорк Ред Буллс»

Теги МЛС Нью-Йорк Ред Буллс премьер-лига Россия Динамо Москва Сандро Шварц Футбол

Бывший главный тренер «Динамо» получил работу в МЛС.

«Нью-Йорк Ред Буллс» объявили о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется. 

Немецкий специалист возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год, одержав 32 победы в 57 матчах. С июня 2022-го до апреля 2023-го Шварц работал в «Герте». 

В минувшем сезоне «Нью-Йорк Ред Буллс» дошли до 1/8 финала плей-офф МЛС

Фото: https://twitter.com/NewYorkRedBulls/

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13 комментариев
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Когда в резюме есть московское "Динамо", без работы не останешься.
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Ответ ДМ-1чемпион
Удачи. Но это не футбол.
если МЛС с огромными доходами, сочными стадионами и суперзвездами по типу Месси не футбол, то страшно представить, чем является лига приколов 😂
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+11
Шварцу удачи! Может и Воронина в штаб вернет.
+7
-2
+5
Ответ Йатемий
Шварцу удачи! Может и Воронина в штаб вернет.
круто было бы
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Идеальный тренер для местечковых чемпионатов, так что может и взлететь. Для Бундеслиги слишком донный.
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Интересно а у них есть свой счетчик?
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