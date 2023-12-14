Экс-тренер «Динамо» Шварц возглавил «Нью-Йорк Ред Буллс»
Бывший главный тренер «Динамо» получил работу в МЛС.
«Нью-Йорк Ред Буллс» объявили о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется.
Немецкий специалист возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год, одержав 32 победы в 57 матчах. С июня 2022-го до апреля 2023-го Шварц работал в «Герте».
В минувшем сезоне «Нью-Йорк Ред Буллс» дошли до 1/8 финала плей-офф МЛС.
Фото: https://twitter.com/NewYorkRedBulls/
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