Пулишич о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Милан» доволен результатом, но, к сожалению, «Боруссия» не обыграла «ПСЖ»

Кристиан Пулишич оценил 3-е место «Милана» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Полузащитник «россонери» высказался после матча 6-го тура с « » (2:1).

«Смешанные чувства. Мы довольны результатом и игрой во втором тайме. Но нам нужна была победа « ». К сожалению для нас, она не выиграла», – сказал .

«ПСЖ» выполз в плей-офф, «Барсе» снова больно, второй клуб АПЛ вылетел с последнего места. Главное в ЛЧ

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!