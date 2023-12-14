Пулишич о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Милан» доволен результатом, но, к сожалению, «Боруссия» не обыграла «ПСЖ»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Милан Ньюкасл Лига чемпионов УЕФА Кристиан Пулишич Футбол

Кристиан Пулишич оценил 3-е место «Милана» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Полузащитник «россонери» высказался после матча 6-го тура с «Ньюкаслом» (2:1).

«Смешанные чувства. Мы довольны результатом и игрой во втором тайме. Но нам нужна была победа «Боруссии». К сожалению для нас, она не выиграла», – сказал Пулишич.

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1 комментарий
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Если бы не выпендрёжи Леау и Жиру в первом матче с Ньюкаслом, спокойно сейчас выходили с группы.
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