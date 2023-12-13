Снейдер о женщинах-тренерах в мужском футболе: «Не представляю этого. Ничего не имею против женщин, но сейчас это навязывают – это контрпродуктивно»

Теги Интер сборная Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер серия А Италия женский футбол Футбол

Уэсли Снейдер скептически относится к женщинам, тренирующим мужские команды.

«Мне трудно судить. Я вспоминаю, каким я был в раздевалке. Может быть, сейчас все изменилось, но не я. Не представляю работу с женщиной-тренером. Я ничего не имею против женщин, но мы зашли слишком далеко.

Я слышал, как люди говорят, что мы должны что-то переломить. Зачем? Что мы должны нарушить? Если это случится – пускай, но мы слишком сильно это навязываем. Возможно, это произойдет, но мы сейчас форсируем это, и это контрпродуктивно», – сказал бывший полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов.

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73 комментария
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Как мы дошли до того, что человек, высказывающий простую и очевидную мысль, с которой невозможно поспорить, кажется смельчаком, чуть ли не героем?
Как же заколебали эти левацкие заскоки
+153
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+138
Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
Тем же, чем и командирша роты в армии от командира
+44
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Уголок здравого смысла
+44
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+38
Штош, зато Снейдер теперь может не расстраиваться из-за ЗМ-2010 - всё равно фемки после этих слов заставили бы ФИФА его отменить
+17
-3
+14
Пошел против течения
Разложил все как есть
Респект 💪
+19
-7
+12
Ответ Лариса Никитина
Комментарий скрыт
Ничего плохого. Прочитай ещё раз. Плохо, что навязывают.
+13
-1
+12
Ответ Лариса Никитина
Комментарий скрыт
Он же о том и говорит: если это случится, пускай. Но не нужно это навязывать искусственно, требовать какой-то инклюзивности, привилегий только на основании пола, цвета кожи, разреза глаз и черт знает чего ещё. Соответствуешь? Вперёд, доказывай
+13
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Сейчас толерасты выйдут и расскажут Уэсли, что такое инклюзивность
+14
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Взял и выдал базу.

Никто не против женщин в роли тренеров, но их же не зовут главными в мужские команды отнюдь не потому что они женщины.

Когда нам навязывается, что клуб должна тренировать женщина, потому что равноправие, а не потому что это сильный специалист - это бред.
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+8
Ответ Олег Иваницкий
Да это нормально, совсем недавно(а кое где и до сих пор) у женщин было значительно меньше прав и возможностей, чем у мужчин. Теперь маятник качнулся с другую сторону, так всегда бывает при его сильном отклонении. Со временем все придет в стабильное состояние без сильных перекосов в ту или другую сторону
Мне кажется, с развитием интернета в общем и соцсетей в частности, колебания становятся слишком уж резкими и угрожающими и мимо стабильного состояния мы проносимся с огромной скоростью
+7
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Молодец , жаль «общество» заклюёт за это
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Очень мудрое мнение: это нормально,, что женщины могут быть тренерами, , ненормально то, что это навязывается!!!
И эта тенденция просматривается в целом и в других сферах.
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все чисто мужские вещи перестали быть чисто мужскими.. чисто женские есть, а вот мужские - нельзя.. надо женщин приглашать
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Золотой мяч этому гению!
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Ответ Пикачу82
Я думал что самое страшное что может случиться это стать геем (п.....м), но нет оказывается есть еще вариант тренироваться у бабы! Я бы скорее выпрыгнул из окна чем тренррааться у женщины.
Ну женщины играют под руководством мужчин-тренеров, это вполне распространено. В школах тоже много женщин учителей, включая учителей физкультуры. Я совершенно против навязывания чего-то, но если у человека есть призвание и она себя хорошо зарекомендовала в профессии, то почему не тренироваться под руководством женщины?
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Ответ Лариса Никитина
Комментарий скрыт
Фраппар со своей бригадой провалила матч ЧМ Германия Коста-Рика, не успевали просто за скоростью, свистнули аут когда мяч метр еще не вышел и сорвали немцам хорошую атаку, таких эпизодов было множество. Если бы так отсудил мужчина, его бы отстранили пожизненно😃 но про нее нельзя плохо говорить, это же дискриминация женщин!
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Бедняга Снейдер, наговорил себе на фемин-наказание. Заставят жениться на гормональной, мужеподобной, обколотой гормонами, небреющейся и не моющейся(ибо это естественно) даме, которая круглыми сутками будет задвигать ему за права женщин
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И в чем он не прав?
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Снейдер, умный игрок=умный человек
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Ответ Kimbo Slice
Снейдер, умный игрок=умный человек
А вот и нет. Мостовой был вполне себе умным игроком, но человек явно недалекий.
Футбольный интеллект и обычный - понятия разные. Иногда пересекаются, иногда - нет.
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Ответ damondiamond
Комментарий скрыт
В воображаемом мире наверное ничем не отличается. В реальном мире мужской футбол всегда был и остаётся гораздо более сильным и популярным, чем женский. Выдающимся тренерам-женщинам пока что неоткуда взяться, потому что все (почти все) женщины варятся в своём футболе, который очень сильно уступает по качеству мужскому. Так же, как маловероятно появление тренера уровня АПЛ в чемпионате России среди любителей
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Ответ Михон Мясной
Тем же, чем и командирша роты в армии от командира
Скажи это Тэтчер
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Ответ damondiamond
интересно, часто Гвардиола зовёт игроков в душ, чтобы тактику объяснить
Интересно,а много у Гвардиолы было Денисовых? На память только шведский вариант приходит,но с ним в душ опасно было идти
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Ответ damondiamond
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если женщина-тренер позовет игрока в душ на разговор,то разнимать их никто не будет. да и Прокопенко в Европу надо было другой способ искать как отправить
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Ответ damondiamond
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Конечно же ни чем, это всё белые мужики им мешают!
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Ответ unreality
Комментарий скрыт
Потому что Россия - часть европейской культурной сферы, и добрая половина (а то и больше) контента любого типа имеет европейское происхождение. Соответственно, социальные явления в Европе отражаются и на России.
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ну, кстати, думаю, что многие адекватные женщины и так это понимают. и даже женщины-тренеры это понимают. звездные футболисты национальных сборных, получающие огромные деньги, просто не будут всерьез воспринимать советы женщины, которая будет им рассказывать как надо сыграть и что делать на поле (хотя бы потому, что ни одна женщина даже близко не подойдет к уровню их мастерства). может в каких-то низших полу-любительских лигах это и пройдет, но на серьезном уровне это невозможно. для меня загадка почему необходимо прогибаться именно под радфем меньшенства, но не слышать здравый смысл и игнорировать мнение обычного большинства. ведь всегда должен главенствовать принцип профессионализма, а не гендерный, расовый, половой и любой другой.
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Потом женщина-трансгендер
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Ответ Пикачу82
Потому что женщины для другого предназначены, у них другие функции и другие полушария мозга работают! Ты работал когда женщина начальник? А я работал, с мужиками и женщинами, так вот женщина начальник это полная дичь! Они не на что не способны как руководитеои! Могут занять должность через работающий рот или постель но дальше беда! Не способны к анализу, импровизации, принятию самостоятельных решений, вообще ни к чему! Это реальность!
Смотря какая женщина. Я знаю много женщин карьеристок, которые ни в чём не уступят.
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Ответ persk
Как мы дошли до того, что человек, высказывающий простую и очевидную мысль, с которой невозможно поспорить, кажется смельчаком, чуть ли не героем? Как же заколебали эти левацкие заскоки
Тебе за простую и очевидную мысль поставили к данной минуте 6 минусов. Эти феминисты не согласны😃
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