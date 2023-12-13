Снейдер о женщинах-тренерах в мужском футболе: «Не представляю этого. Ничего не имею против женщин, но сейчас это навязывают – это контрпродуктивно»
Уэсли Снейдер скептически относится к женщинам, тренирующим мужские команды.
«Мне трудно судить. Я вспоминаю, каким я был в раздевалке. Может быть, сейчас все изменилось, но не я. Не представляю работу с женщиной-тренером. Я ничего не имею против женщин, но мы зашли слишком далеко.
Я слышал, как люди говорят, что мы должны что-то переломить. Зачем? Что мы должны нарушить? Если это случится – пускай, но мы слишком сильно это навязываем. Возможно, это произойдет, но мы сейчас форсируем это, и это контрпродуктивно», – сказал бывший полузащитник «Интера» и сборной Нидерландов.
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Как же заколебали эти левацкие заскоки
Разложил все как есть
Респект 💪
Никто не против женщин в роли тренеров, но их же не зовут главными в мужские команды отнюдь не потому что они женщины.
Когда нам навязывается, что клуб должна тренировать женщина, потому что равноправие, а не потому что это сильный специалист - это бред.
И эта тенденция просматривается в целом и в других сферах.
Футбольный интеллект и обычный - понятия разные. Иногда пересекаются, иногда - нет.