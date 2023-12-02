Гирасси забил 16 голов за 11 матчей в Бундеслиге и на 2 мяча отстает от Кейна в списке бомбардиров

Серу Гирасси забил 16-й гол в чемпионате Германии.

Нападающий « » реализовал пенальти на 71-й минуте матча с « » (2:0) в 13-м туре.

За 11 игр в Бундеслиге 27-летний футболист сборной Гвинеи отметился 16 забитыми мячами. В списке бомбардиров он уступает только из «Баварии» (18 голов за 12 матчей).

Сообщалось, что в подписании заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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