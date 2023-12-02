Гирасси забил 16 голов за 11 матчей в Бундеслиге и на 2 мяча отстает от Кейна в списке бомбардиров

Теги Бавария Вердер Штутгарт бундеслига Германия Харри Кейн Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси забил 16-й гол в чемпионате Германии.

Нападающий «Штутгарта» реализовал пенальти на 71-й минуте матча с «Вердером» (2:0) в 13-м туре.

За 11 игр в Бундеслиге 27-летний футболист сборной Гвинеи отметился 16 забитыми мячами. В списке бомбардиров он уступает только Харри Кейну из «Баварии» (18 голов за 12 матчей).

Сообщалось, что в подписании Гирасси заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Ответ Капибарбер
это больше чем в Пустынной Медиалиги Саудии, ребята
мысль пришла после сьеденного бургера ?
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Поедет в Баварию. В футболе всё прямолинейно
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0
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