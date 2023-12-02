Гирасси забил 16 голов за 11 матчей в Бундеслиге и на 2 мяча отстает от Кейна в списке бомбардиров
Серу Гирасси забил 16-й гол в чемпионате Германии.
Нападающий «Штутгарта» реализовал пенальти на 71-й минуте матча с «Вердером» (2:0) в 13-м туре.
За 11 игр в Бундеслиге 27-летний футболист сборной Гвинеи отметился 16 забитыми мячами. В списке бомбардиров он уступает только Харри Кейну из «Баварии» (18 голов за 12 матчей).
Сообщалось, что в подписании Гирасси заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
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