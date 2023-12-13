Тренер «Севильи» Алонсо о вылете из еврокубков: «Это жестоко, мы заслуживали победы в последних двух турах. Надо работать над нашей удачей с 7 утра до 7 вечера»

Диего Алонсо прокомментировал поражение «Севильи» от «Ланса».

Испанская команда уступила в заключительном туре группового этапа чемпионов (1:2) и вылетела из еврокубков, заняв последнее место в своей группе.

«Я знаю, каков футбол. Единственное, что волнует меня с сегодняшнего дня – это возможная победа в матче с «Хетафе». Я чувствую мощную поддержку руководства, после матча я пообщался с ними пообщался с ними и ощутил уверенность в себе и своих игроках. Нам всем очень больно, и мы все вместе хотим выйти из этой ситуации. Это достигается работой, честностью и наблюдением за тем, что происходит на поле. Осталось отрегулировать детали, это можно проработать. Я также понимаю, что болельщики огорчены и рассержены. Нам с игроками остается лишь показать на что мы способны.

Я чувствую в себе силы, потому что все время чувствую поддержку игроков. Я всегда говорил честно, кем я являюсь здесь и в раздевалке. Я стараюсь давать больше инструментов, несмотря на результаты. Я могу лишь продолжать свою работу. Такого никогда не было в моей карьере, это опыт.

Вы все видели, какой это был матч. Команда старалась и доминировала с первой минуты, нам не хватило эффективности на тактическом уровне. Мы создали много моментов, но нам было трудно перевернуть игру, как и в предыдущих матчах. Мы почти не позволяли « » бить по воротам.

Пенальти «Ланса» – отдельный момент. На этот раз футбол был совершенно жесток. Я не говорю об удаче или неудаче, я лишь говорю, что мы сделали все возможное, чтобы победить. Надо работать над нашей удачей с 7 утра до 7 вечера.

Я чувствовал, что мы были слабее лишь против « » в Лондоне. В последних двух матчах в Лиге чемпионов мы явно заслуживали победы. Если бы мы обыграли и сыграли сегодня вничью, то вышли бы в плей-офф», – сказал главный тренер «Севильи».

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