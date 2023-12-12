«Севилья» стала 5-й испанской командой, не выигравшей ни одного матча в группе ЛЧ

Теги Севилья Вильярреал Депортиво Атлетико Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Диего Алонсо Футбол

«Севилья» ни разу не смогла победить в группе В в Лиге чемпионов и вылетела.

Команда Диего Алонсо уступила «Лансу» (1:2) в заключительном туре и завершила выступление в еврокубках.

«Севилья» стала 5-й испанской командой, не сумевшей одержать ни одной победы в течение группового этапа ЛЧ. На ее счету 2 ничьих и 4 поражения.

До нее без побед заканчивали «Депортиво» (2004/05), «Атлетико» (2009/10), Вильярреал» (2011/12) и «Сосьедад» (2013/14).

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4 комментария
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Интрига в ЛЕ закручена до предела
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хозяева Лиги Европы и прохожие в ЛЧ)
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