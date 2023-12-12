«Севилья» стала 5-й испанской командой, не выигравшей ни одного матча в группе ЛЧ

«Севилья» ни разу не смогла победить в группе В в Лиге чемпионов и вылетела.

Команда Диего Алонсо уступила «Лансу» (1:2) в заключительном туре и завершила выступление в еврокубках.

« » стала 5-й испанской командой, не сумевшей одержать ни одной победы в течение группового этапа ЛЧ. На ее счету 2 ничьих и 4 поражения.

До нее без побед заканчивали « » (2004/05), « » (2009/10), » (2011/12) и « » (2013/14).

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