«Севилья» стала 5-й испанской командой, не выигравшей ни одного матча в группе ЛЧ
«Севилья» ни разу не смогла победить в группе В в Лиге чемпионов и вылетела.
Команда Диего Алонсо уступила «Лансу» (1:2) в заключительном туре и завершила выступление в еврокубках.
«Севилья» стала 5-й испанской командой, не сумевшей одержать ни одной победы в течение группового этапа ЛЧ. На ее счету 2 ничьих и 4 поражения.
До нее без побед заканчивали «Депортиво» (2004/05), «Атлетико» (2009/10), Вильярреал» (2011/12) и «Сосьедад» (2013/14).
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!