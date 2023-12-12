Карло Анчелотти: «Реал» всегда претендует на победу в ЛЧ, что бы ни происходило в группе. Пока все хорошо. Мы способны сражаться до самого конца»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Карло Анчелотти назвал «Реал» претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Цель достигнута: мы стали первыми в группе. Пока все идет хорошо, но мы хотим завершить групповой этап хорошим выступлением, оставив хорошее впечатление. Это особенный турнир, надо проявить к нему уважение, проведя хороший матч. Речь идет о нашем профессионализме.

Из-за своей истории «Реал» всегда претендует на победу в этом турнире, что бы ни происходило на групповом этапе. Пока все хорошо.

Выиграть этот турнир всегда тяжело, но у нас есть необходимые качества для того, чтобы сражаться до самого конца», – сказал главный тренер «Реала».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Главное чтобы к весенней части все травмированные вернулись в строй и тогда у этой команды действительно есть все шансы побороться за ушастого.
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий