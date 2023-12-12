Карло Анчелотти: «Реал» всегда претендует на победу в ЛЧ, что бы ни происходило в группе. Пока все хорошо. Мы способны сражаться до самого конца»

Карло Анчелотти назвал «Реал» претендентом на победу в Лиге чемпионов.

«Цель достигнута: мы стали первыми в группе. Пока все идет хорошо, но мы хотим завершить групповой этап хорошим выступлением, оставив хорошее впечатление. Это особенный турнир, надо проявить к нему уважение, проведя хороший матч. Речь идет о нашем профессионализме.

Из-за своей истории «Реал» всегда претендует на победу в этом турнире, что бы ни происходило на групповом этапе. Пока все хорошо.

Выиграть этот турнир всегда тяжело, но у нас есть необходимые качества для того, чтобы сражаться до самого конца», – сказал главный тренер « ».

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