Президент «Анкарагюджю» о нападении на судью: «Пощечина, которую я нанес, не приведет к переломам. После нее судья стоял 5-10 секунд, затем свалился на землю»

Президент «Анкарагюджю» высказался о своем нападении на судью.

Напомним, президент « » Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента, во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи.

«Я понимаю выдвинутые против меня обвинения. Я дал показания в прокуратуре и правоохранительных органах по этому вопросу. Я повторяю свои заявления дословно. Я абсолютно не принимаю выдвинутые против меня обвинения. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения судьи.

Моей целью было словесно отреагировать на действия судьи и плюнуть ему в лицо. Однако я шлепнул его по лицу. Пощечина, которую я нанес, не приведет к переломам. После моей пощечины судья постоял около 5-10 секунд, а затем свалился на землю.

Меня немедленно увели, потому что у меня больное сердце. Я не в курсе никаких событий, которые имели место, кроме этого. Это все, что я могу сказать», – заявил Коджа.

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