Президент «Анкарагюджю» о нападении на судью: «Пощечина, которую я нанес, не приведет к переломам. После нее судья стоял 5-10 секунд, затем свалился на землю»

Теги Анкарагюджю высшая лига Турция происшествия судьи Футбол

Президент «Анкарагюджю» высказался о своем нападении на судью.

Напомним, президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа по окончании матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1) выбежал на поле и ударил в лицо судью Халила Мелера, когда арбитр упал на газон, его стали бить ногами. Коджу задержали после этого инцидента, во всех лигах Турции перенесли ближайшие матчи. 

«Я понимаю выдвинутые против меня обвинения. Я дал показания в прокуратуре и правоохранительных органах по этому вопросу. Я повторяю свои заявления дословно. Я абсолютно не принимаю выдвинутые против меня обвинения. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений и провокационного поведения судьи.

Моей целью было словесно отреагировать на действия судьи и плюнуть ему в лицо. Однако я шлепнул его по лицу. Пощечина, которую я нанес, не приведет к переломам. После моей пощечины судья постоял около 5-10 секунд, а затем свалился на землю.

Меня немедленно увели, потому что у меня больное сердце. Я не в курсе никаких событий, которые имели место, кроме этого. Это все, что я могу сказать», – заявил Коджа.

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39 комментариев
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Жаль президента… Хотел плюнуть, а у него кулак выскочил. Да и вообще у него сердце больное
+76
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+76
Даже не пытается оправдываться...Короче, пожизненно отстранить это животное от футбола.
+53
0
+53
зверьё
+39
0
+39
Ответ TaR
Жаль президента… Хотел плюнуть, а у него кулак выскочил. Да и вообще у него сердце больное
У него не сердце больное, а мозг
+16
0
+16
Ну ладно
Можешь тогда идти домой
+14
0
+14
Ответ Маноло Санчи́с
Даже не пытается оправдываться...Короче, пожизненно отстранить это животное от футбола.
Его не просто отстранить надо. Это уголовное разбирательство должно быть минимум
+12
0
+12
Есть же фото с кулаком. Он совсем поехавший?
+11
0
+11
Когда мозгов нет, вот что бывает
+6
0
+6
Респект презу, ведь мог просто зарезать судью.
+6
0
+6
Рауфик саусем невинувный
+7
-2
+5
Ответ SaH4r.
зверьё
Людоеды - Борис Заходер

Жили-были два соседа,
Два соседа-людоеда.

Людоеда людоед
Приглашает на обед.

Людоед ответил -"Нет,
Не пойду к тебе, сосед!

На обед попасть не худо,
Но отнюдь не в виде блюда!"
+7
-2
+5
Хотел плюнуть, но ударил. Надо запомнить)))
+4
0
+4
Красиво стелит 😁
+3
0
+3
Ответ Isshin88
У нас бы такого ещё и наградили бы.
не удивились бы если бы Кадыров-мл после матча не только обозвал, но прилюдно избил судью под восторженные крики трибун
+3
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Хороший удар, для человека с больным сердцем
+3
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Короче, этому персонажу плюнуть в лицо не дали
+2
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Потомок янычар, его надо понять и простить.
+2
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Ответ ilmir84
не удивились бы если бы Кадыров-мл после матча не только обозвал, но прилюдно избил судью под восторженные крики трибун
Вообще не удивился бы.
+1
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Странно, почему не сказал, что его вообще там не было
+1
0
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конченый еще оправдывается 🤡
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Надо по обмену опытом направить в турецкую федерацию Широкова на лекции, как безнаказано лупить арбитров и как уйти от ответственности.
+2
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+1
Ответ TaR
Жаль президента… Хотел плюнуть, а у него кулак выскочил. Да и вообще у него сердце больное
Соловьева насмотрелся он!,помните ролик соловья ответ васе уткину
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отрабатывать надо удар!!
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Удар дракона
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В тюрьму и пожизненная дисквалификация. А то глядишь в следующий раз с ножом пойдет на судью этот сердечник.
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Широков заценил
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Во причëсывает...
Это ещë надо уметь - такие отмазы лепить.
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У нас бы такого ещё и наградили бы.
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Ну тогда ладно!
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Ответ Eric_Cartman
Есть же фото с кулаком. Он совсем поехавший?
А вдруг это у них такая пощёчина?)
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