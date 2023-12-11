Кечинов о «Спартаке» в первой части сезона: «Троечка, команду лихорадило – могли обыграть кого угодно или проиграть. В обороне проблемы как были, так и остались, зато в атаке игра неплохая»
Валерий Кечинов оценил игру «Спартака» в осенней части текущего сезона.
«Если оценивать результаты «Спартака» в первом круге, то троечка. Команду лихорадило – могли обыграть кого угодно, могли и проиграть. Проблемы в обороне как были, так и остались. Команда много пропускает.
В то же время в атаке играет неплохо, забивает, хорошие комбинации проводит. Поэтому тройка, так как команда в целом играет очень нестабильно», – сказал экс-игрок «Спартака».
После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 30 очков.
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