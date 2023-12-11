Эми Мартинес о финале ЧМ: «Я провел плохой матч, думаю. Три удара по воротам – три гола, два пенальти, но Мбаппе плохо пробил один»

Эмилиано Мартинес недоволен своей игрой в финале ЧМ-2022.

В финале чемпионата мира в Катаре сборная обыграла команду Франции в серии пенальти. Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира.

«Думаю, что тот матч я провел плохо. Они пробили [по моим воротам] три раза и забили три гола.

Да, было два пенальти. Один раз пробил плохо, и я коснулся мяча, но он отскочил от меня. Я не был доволен собой в том финале», – сказал голкипер « » и сборной Аргентины.

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