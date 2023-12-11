Эми Мартинес о финале ЧМ: «Я провел плохой матч, думаю. Три удара по воротам – три гола, два пенальти, но Мбаппе плохо пробил один»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Футбол

Эмилиано Мартинес недоволен своей игрой в финале ЧМ-2022.

В финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины обыграла команду Франции в серии пенальти. Мартинес получил приз лучшему вратарю турнира.

«Думаю, что тот матч я провел плохо. Они пробили [по моим воротам] три раза и забили три гола.

Да, было два пенальти. Один раз Мбаппе пробил плохо, и я коснулся мяча, но он отскочил от меня. Я не был доволен собой в том финале», – сказал голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины.

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6 комментариев
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Главный сейв ты совершил на 120 минуте
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Ближе к годовщине все больше новостей о ЧМ ,а много фанатов (сами знаете кого) ещё не отошли )
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Тот сейв после удара Коло-Муани, возможно, самый важный в истории ЧМ, ведь если бы не он, проиграли, времени отыграться уже не было.
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Ответ therealgreenman
Главный сейв ты совершил на 120 минуте
Как сейчас перед глазами промелькнул )
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