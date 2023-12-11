Саттон о желтой Бруну в матче с «Борнмутом»: «Ему стоит злиться на себя, вероятно. Некоторые его передачи во втором тайме были ужасны»

Крис Саттон раскритиковал поведение Бруну Фернандеша в матче с «Борнмутом».

В субботу «МЮ» уступил в матче 16-го тура (0:3). В концовке матча Бруну получил желтую карточку за споры с арбитром. Из-за перебора карточек капитан « » пропустит матч с «Ливерпулем».

« разглагольствовал с пеной у рта, но судья Питер Бэнкс не воспринимал эту ерунду – так и должно быть.

Его разочарование можно понять, но он, вероятно, должен злиться на себя. Возможно, так и было, потому что некоторые его передачи во втором тайме были ужасны», – сказал экс-форвард «Челси» в эфире BBC.

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