Почеттино о «Челси»: «Клуб стал другим: раньше брали таких игроков, как Дрогба, теперь – молодых. Сравнивать прошлое и настоящее несправедливо, нужно время»

Теги Челси Джон Терри Фрэнк Лэмпард Дидье Дрогба премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что молодым игрокам «Челси» нужно дать время.

«Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба тоже когда-то были молодыми. Возможно, вы знаете об этом лучше, чем я, но это совершенно иной уровень давления. Это не тот «Челси», что я видел, работая в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне». Хуже или лучше? Я об этом не говорю.

Но уровень давления стал другим. Обстоятельства стали иными. Нынешнюю ситуацию мы не можем сравнивать с тем, что было в прошлом. Считаю, это несправедливо. Это другой «Челси». Фанаты хотят побед, потому что для «Челси» из прошлого победы были нормой.

Нам нужно ускорить весь этот процесс, потому что «Челси» – это про победы, и мы хотим выигрывать. Но я понимаю, что нынешний процесс совершенно отличается от того, что было в прошлом. Потому что теперь у нас иной подход к игре, иные философия и идеи. И у нас молодой состав, конечно.

У нас очень талантливые игроки, которым нужно время, чтобы проявить себя. Но у нас однозначно один из лучших составов, собранных из молодых игроков с учетом проекта. Конечно, нужно время. Нужно осторожно следить за прогрессом и развивать идеи. Но игрокам действительно нужно становиться лучше и лучше.

Но очевидно, что если мы сейчас начинаем разговор о таких именах, как Джон Терри, Лэмпард или Дрогба... Ну вы что? Сейчас у нас, возможно, есть игроки с потенциалом уровня Терри, Лэмпарда или Дрогба, но они молоды. Им нужно доказывать, что они смогут стать кем-то вроде этих ребят.

В прошлом «Челси» подписывал [больших] игроков, как Дрогба. Теперь идея заключается в покупке молодых игроков, их развитии и строительстве команды. Мы находимся в процессе строительства команды», – сказал главный тренер «Челси».

Завтра лондонский клуб в гостях сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура АПЛ. На старте сезона команда Маурисио Почеттино потерпела два поражения, а также по разу победила и сыграла вничью.

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27 комментариев

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Aibek Mak
Он уже в открытую говорит о том что ему накупили всякого хлама за лярд и он не знает что с ними делать))
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maximus3737
Ну кстати тот же Дрогба на момент трансфера в Челси не был прямо супер звездой. Провел удачный сезон за Марсель, а до этого играл в далеких от топовых французских клубах. Поэтому котировался на тот момент чуть выше нынешнего Джексона, у которого по сути тоже реально один хороший сезон за плечами
+15
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madaev
Норм обосрал
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Профессор из Кобхэма
Ну справедливости ради Дрогба не был большой звездой, разве что на уровне Лиги 1.
Дрогба был хотелкой Моуриньо, Абрамович мечтал подписать звездного форварда, типа Шевы.

А вот ситуации с Лэмпсом и Терри похожи на то, что сейчас. Они тоже приходили в юном возрасте, и в итоге стали легендами. Только давления изначально на них практически не было.

Мне кажется главная ошибка нынешнего руководства в том, что они не берут готовых больших звезд. Разве что Нкунку.
Да, они взяли много молодых игроков, которые уже показали себя на высоком уровне и имеют большой потенциал.
Но игра в топ клубе - это не только твои навыки. Это и огромное давление, тебе нужен опыт. Или люди с опытом, который тебя будет вести за собой.
Нужно было балансировать. Условно Ковачич был бы очень полезен для молодежи, как пример и как лидер. Но они спокойно расстались с ним.

А так получается есть явный лидер раздевалки Тьяго, есть Чиллуэл, Стерлинг и Джеймс с Энцо(которым по 22-23 года самим).
Остальные игроки впервые сталкиваются с таким уровнем давления.
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градус ненависти
У Челси был Макелеле, на котором и держалась команда. Дрогба приходил хорошим, но вовсе не звёздным форвардом. Лэмпард приходил молодым игроком. Поччетино ноет так, как будто там весь состав суперзвезд был, а не Дафф, Гудьонсен и Смертин
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Сергей Кайзер
Ответ Профессор из Кобхэма
Ну справедливости ради Дрогба не был большой звездой, разве что на уровне Лиги 1. Дрогба был хотелкой Моуриньо, Абрамович мечтал подписать звездного форварда, типа Шевы. А вот ситуации с Лэмпсом и Терри похожи на то, что сейчас. Они тоже приходили в юном возрасте, и в итоге стали легендами. Только давления изначально на них практически не было. Мне кажется главная ошибка нынешнего руководства в том, что они не берут готовых больших звезд. Разве что Нкунку. Да, они взяли много молодых игроков, которые уже показали себя на высоком уровне и имеют большой потенциал. Но игра в топ клубе - это не только твои навыки. Это и огромное давление, тебе нужен опыт. Или люди с опытом, который тебя будет вести за собой. Нужно было балансировать. Условно Ковачич был бы очень полезен для молодежи, как пример и как лидер. Но они спокойно расстались с ним. А так получается есть явный лидер раздевалки Тьяго, есть Чиллуэл, Стерлинг и Джеймс с Энцо(которым по 22-23 года самим). Остальные игроки впервые сталкиваются с таким уровнем давления.
А с каким уровнем давления? Им в финал ЛЧ пробиваться при лучшем сценарии года через три, а бороться за чемпионство в АПЛ всерьёз - через 2. При этом никто не собирается болтаться в середине таблицы. Для их развития сейчас наиболее комфортные условия.
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Сергей Кайзер
Ответ градус ненависти
У Челси был Макелеле, на котором и держалась команда. Дрогба приходил хорошим, но вовсе не звёздным форвардом. Лэмпард приходил молодым игроком. Поччетино ноет так, как будто там весь состав суперзвезд был, а не Дафф, Гудьонсен и Смертин
Называя имена Дрогба и прочих, он очевидно имеет в виду не конкретно первые сезоны с Моуринью, а абстракт, когда клуб стал целиться в Кост, Торресов, Азаров и так далее.
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Никита Жалнин
Дрогба переходил в Челси, в статусе звезды, что то не помню такого.
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prosto D.
Лет пять подождать))
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NartApsua
Так то и сам Дрогба на момент перехода в Челси не был в статусе какой-то суперзвезды.
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onsigne
Ответ maximus3737
Ну кстати тот же Дрогба на момент трансфера в Челси не был прямо супер звездой. Провел удачный сезон за Марсель, а до этого играл в далеких от топовых французских клубах. Поэтому котировался на тот момент чуть выше нынешнего Джексона, у которого по сути тоже реально один хороший сезон за плечами
Дрогба на момент перехода было 26 лет, он был состоявшимся игроком, думаю Поч об этом. И про чуть выше Джексона не согласен - полсезона игры основы в Вильярреале или 30+ голов во всех турнирах за Марсель, а до этого сильный сезон в Генгаме, разница все же есть. Вот если бы Челси его из Генгама за 20 млн. купил - то еще может быть.
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Сергей Кайзер
Ответ Lebron James
Нынешний Чесли даже с Дрогба ничего не сделает.
Тамошнему Дрогба понадобился год, чтобы начать показывать что-то стоящее в Челси.
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Lebron James
Ответ градус ненависти
У Челси был Макелеле, на котором и держалась команда. Дрогба приходил хорошим, но вовсе не звёздным форвардом. Лэмпард приходил молодым игроком. Поччетино ноет так, как будто там весь состав суперзвезд был, а не Дафф, Гудьонсен и Смертин
Челси середины 2000-х были очень сильны и полны топ футболистами: Лэмпард, Роббен, Дрогба, Терри, Карвалью, Эссьен, Макелеле, Э. Коул, Д.Коул, Галлас, Дафф, Гудьонсон и т.д.
Но уровень постепенно снижался и отпустился до дна.
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rusichi
Ответ Сергей Кайзер
Шпоры же не поднялись с Почеттино, ага. Расскажешь.
Так о том и речь, что не поднялись))) Второе место за многот лет работы. В свою стихию потянул нас Поч, получается. Ему эта бадяга на вырост очень даже знакома.
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Сергей Кайзер
Ответ rusichi
Вот оно в чем дело?))) То есть сформировали команду на вырост. Надо ждать))) а если не получится? У одного уже не получилось. У Поттера. Вот оно что получается))) оказывается топ- командам надо покупать не топ- футболистов, а всего лишь таланты. И это ноу- хау Боэли и ко)))) Поч, ну ты зажигаешь))) и не впервой. В Тоттене, кстати было ровно также. А мы то думали, что ты с Челси подняться хочешь))
Шпоры же не поднялись с Почеттино, ага. Расскажешь.
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Диер Ташкент
Ответ Профессор из Кобхэма
Ну справедливости ради Дрогба не был большой звездой, разве что на уровне Лиги 1. Дрогба был хотелкой Моуриньо, Абрамович мечтал подписать звездного форварда, типа Шевы. А вот ситуации с Лэмпсом и Терри похожи на то, что сейчас. Они тоже приходили в юном возрасте, и в итоге стали легендами. Только давления изначально на них практически не было. Мне кажется главная ошибка нынешнего руководства в том, что они не берут готовых больших звезд. Разве что Нкунку. Да, они взяли много молодых игроков, которые уже показали себя на высоком уровне и имеют большой потенциал. Но игра в топ клубе - это не только твои навыки. Это и огромное давление, тебе нужен опыт. Или люди с опытом, который тебя будет вести за собой. Нужно было балансировать. Условно Ковачич был бы очень полезен для молодежи, как пример и как лидер. Но они спокойно расстались с ним. А так получается есть явный лидер раздевалки Тьяго, есть Чиллуэл, Стерлинг и Джеймс с Энцо(которым по 22-23 года самим). Остальные игроки впервые сталкиваются с таким уровнем давления.
Про необходимость баланса верно
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maximus3737
Ответ onsigne
Дрогба на момент перехода было 26 лет, он был состоявшимся игроком, думаю Поч об этом. И про чуть выше Джексона не согласен - полсезона игры основы в Вильярреале или 30+ голов во всех турнирах за Марсель, а до этого сильный сезон в Генгаме, разница все же есть. Вот если бы Челси его из Генгама за 20 млн. купил - то еще может быть.
Вектор сместился в сторону покупки молодых и перспективных. И хорошо если сейчас после массовой закупки будет планомерное развитие молодежи и точечное усиление. Но что-то подсказывает с новым руководством и дальше будет сплошной купил-продал
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Сергей Кайзер
Ответ madaev
Норм обосрал
Чушь.
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rusichi
Вот оно в чем дело?)))
То есть сформировали команду на вырост. Надо ждать))) а если не получится? У одного уже не получилось. У Поттера.
Вот оно что получается))) оказывается топ- командам надо покупать не топ- футболистов, а всего лишь таланты. И это ноу- хау Боэли и ко))))
Поч, ну ты зажигаешь))) и не впервой. В Тоттене, кстати было ровно также.
А мы то думали, что ты с Челси подняться хочешь))
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3190111.html
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