Почеттино о «Челси»: «Клуб стал другим: раньше брали таких игроков, как Дрогба, теперь – молодых. Сравнивать прошлое и настоящее несправедливо, нужно время»

Маурисио Почеттино считает, что молодым игрокам «Челси» нужно дать время.

«Джон Терри, , тоже когда-то были молодыми. Возможно, вы знаете об этом лучше, чем я, но это совершенно иной уровень давления. Это не тот « », что я видел, работая в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне». Хуже или лучше? Я об этом не говорю.

Но уровень давления стал другим. Обстоятельства стали иными. Нынешнюю ситуацию мы не можем сравнивать с тем, что было в прошлом. Считаю, это несправедливо. Это другой «Челси». Фанаты хотят побед, потому что для «Челси» из прошлого победы были нормой.

Нам нужно ускорить весь этот процесс, потому что «Челси» – это про победы, и мы хотим выигрывать. Но я понимаю, что нынешний процесс совершенно отличается от того, что было в прошлом. Потому что теперь у нас иной подход к игре, иные философия и идеи. И у нас молодой состав, конечно.

У нас очень талантливые игроки, которым нужно время, чтобы проявить себя. Но у нас однозначно один из лучших составов, собранных из молодых игроков с учетом проекта. Конечно, нужно время. Нужно осторожно следить за прогрессом и развивать идеи. Но игрокам действительно нужно становиться лучше и лучше.

Но очевидно, что если мы сейчас начинаем разговор о таких именах, как , Лэмпард или Дрогба... Ну вы что? Сейчас у нас, возможно, есть игроки с потенциалом уровня Терри, Лэмпарда или Дрогба, но они молоды. Им нужно доказывать, что они смогут стать кем-то вроде этих ребят.

В прошлом «Челси» подписывал [больших] игроков, как Дрогба. Теперь идея заключается в покупке молодых игроков, их развитии и строительстве команды. Мы находимся в процессе строительства команды», – сказал главный тренер «Челси».

Завтра лондонский клуб в гостях сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура . На старте сезона команда Маурисио Почеттино потерпела два поражения, а также по разу победила и сыграла вничью.

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