Почеттино о «Челси»: «Клуб стал другим: раньше брали таких игроков, как Дрогба, теперь – молодых. Сравнивать прошлое и настоящее несправедливо, нужно время»
Маурисио Почеттино считает, что молодым игрокам «Челси» нужно дать время.
«Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Дидье Дрогба тоже когда-то были молодыми. Возможно, вы знаете об этом лучше, чем я, но это совершенно иной уровень давления. Это не тот «Челси», что я видел, работая в «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне». Хуже или лучше? Я об этом не говорю.
Но уровень давления стал другим. Обстоятельства стали иными. Нынешнюю ситуацию мы не можем сравнивать с тем, что было в прошлом. Считаю, это несправедливо. Это другой «Челси». Фанаты хотят побед, потому что для «Челси» из прошлого победы были нормой.
Нам нужно ускорить весь этот процесс, потому что «Челси» – это про победы, и мы хотим выигрывать. Но я понимаю, что нынешний процесс совершенно отличается от того, что было в прошлом. Потому что теперь у нас иной подход к игре, иные философия и идеи. И у нас молодой состав, конечно.
У нас очень талантливые игроки, которым нужно время, чтобы проявить себя. Но у нас однозначно один из лучших составов, собранных из молодых игроков с учетом проекта. Конечно, нужно время. Нужно осторожно следить за прогрессом и развивать идеи. Но игрокам действительно нужно становиться лучше и лучше.
Но очевидно, что если мы сейчас начинаем разговор о таких именах, как Джон Терри, Лэмпард или Дрогба... Ну вы что? Сейчас у нас, возможно, есть игроки с потенциалом уровня Терри, Лэмпарда или Дрогба, но они молоды. Им нужно доказывать, что они смогут стать кем-то вроде этих ребят.
В прошлом «Челси» подписывал [больших] игроков, как Дрогба. Теперь идея заключается в покупке молодых игроков, их развитии и строительстве команды. Мы находимся в процессе строительства команды», – сказал главный тренер «Челси».
Завтра лондонский клуб в гостях сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура АПЛ. На старте сезона команда Маурисио Почеттино потерпела два поражения, а также по разу победила и сыграла вничью.
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Дрогба был хотелкой Моуриньо, Абрамович мечтал подписать звездного форварда, типа Шевы.
А вот ситуации с Лэмпсом и Терри похожи на то, что сейчас. Они тоже приходили в юном возрасте, и в итоге стали легендами. Только давления изначально на них практически не было.
Мне кажется главная ошибка нынешнего руководства в том, что они не берут готовых больших звезд. Разве что Нкунку.
Да, они взяли много молодых игроков, которые уже показали себя на высоком уровне и имеют большой потенциал.
Но игра в топ клубе - это не только твои навыки. Это и огромное давление, тебе нужен опыт. Или люди с опытом, который тебя будет вести за собой.
Нужно было балансировать. Условно Ковачич был бы очень полезен для молодежи, как пример и как лидер. Но они спокойно расстались с ним.
А так получается есть явный лидер раздевалки Тьяго, есть Чиллуэл, Стерлинг и Джеймс с Энцо(которым по 22-23 года самим).
Остальные игроки впервые сталкиваются с таким уровнем давления.
Но уровень постепенно снижался и отпустился до дна.
То есть сформировали команду на вырост. Надо ждать))) а если не получится? У одного уже не получилось. У Поттера.
Вот оно что получается))) оказывается топ- командам надо покупать не топ- футболистов, а всего лишь таланты. И это ноу- хау Боэли и ко))))
Поч, ну ты зажигаешь))) и не впервой. В Тоттене, кстати было ровно также.
А мы то думали, что ты с Челси подняться хочешь))