Тренер ЦСКА Искаков о жертвоприношениях в Нальчике: «Перед сезоном приглашают муллу, покупают черного барана. Кровь сливают в ямку в центре поля»

Теги ЦСКА Спартак Нальчик премьер-лига Россия стадион Спартак Нальчик Мурат Искаков Футбол

Мурат Искаков вспомнил о жертвоприношениях на стадионе «Спартака» из Нальчика.

– Видели, как на поле стадиона в Нальчике в жертву приносят баранов?

– Перед сезоном приглашают муллу, покупают черного барана. В центре поля выкапывается ямка, и в эту ямку сливают кровь.

Некоторые говорили: «Не можем на это смотреть. Можно мы пойдем?» Их освобождали или говорили, чтобы отвернулись в определенный момент. Ну а праздник жертвоприношения Курбан-байрам я наблюдал не раз, – сказал тренер ЦСКА

Искаков играл за нальчикский «Спартак» с 1998 по 2002 год. Он тренировал молодежную команду южан в 2010-м. 

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18 комментариев
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Ответ "Гром"
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тоже средневековые мракобесы
+15
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+14
Не удивлён, в Чечне и Дагестане всем заправляют ваххабиты.
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Судя по результатам, бараны не имеют суперсилы. Надо пробовать летучих мышей
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Приглашают, покупают, потом сливают... Обычное дело
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Дикость. Хорошо ещё что не худшего игрока прошедешго сезона....
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Что-то близкое к колдунами и шаманам африканским. Можно еще тыкать в тряпичные фигурки соперника иглами. Темное средневековье.
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Хорошо хоть не младенца...
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Недалеко они ушли от колдунов из Чёрной Африки - те ещё в бубны бьют и на углях из костра в перьях пляшут
Хотя они щас вроде наши друзья по созданию нового миропорядка
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Первобытная дичь…
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Не помогают им как-то ритуалы
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пещерно
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Ответ Aleksandr Danilov
Судя по результатам, бараны не имеют суперсилы. Надо пробовать летучих мышей
тогда играть придется только ночью
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Что ж, иногда, у баранов такая судьба - их приносят в жертву ради мифических побед...
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сказочные..
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т.е. вот реально думают, что убив черного барана и слив его кровь в центр поля это поможет выигрывать или что???
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нет расизму
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