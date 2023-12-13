Антверпен — Барселона: прогноз на матч 13.12.2023, Лига Чемпионов

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К заключительному туру группового этапа в группе Н сохранилась только одна интрига, но она связана с матчем «Порту» и «Шахтера». Команды будут решать, кто займет второе место и отправится в плей-офф Лиги Чемпионов. Проигравший будет играть в Лиге Европы, причем португальцам достаточно сыграть вничью. «Барселона» при любых раскладах уже заняла первое место, а «Антверпен» безоговорочно последний. Чемпионы Бельгии остаются к шестому туру единственной командой в текущем розыгрыше, которая пока не смогла набрать ни одного очка. Чем не интрига? Не так уж безнадежен «Антверпен», чтобы не рассчитывать хотя бы на ничью с командой, которой уже ничего не нужно, да и громко хлопнуть дверью хотелось бы. Ведь европейский сезон для коллектива Марка ван Боммела завершен и можно полностью сосредоточиться на внутренних соревнованиях. 

Что касается «Барселоны», то в любой другой ситуации можно было бы вообще выпустить на поле молодежный состав и дать поиграть резервистам, не заботясь о результате. Все это могло бы случиться, если бы в Бельгию пришлось ехать после победного матча с мадридским «Атлетико». Но в воскресенье «Барса» безоговорочно уступила в чемпионате землякам из «Жироны», и в адрес главного тренера Хави опять посыпались вопросы и начали высказываться сомнения в том, что сине-гранатовые будут на что-то способны в этом сезоне. Пока не получается совместить успех в еврокубках и в Ла Лиге. Если все хорошо складывается в Примере, то в Европе следует провал и, наоборот. Сейчас вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, но отставание от первого места в испанском чемпионате растет. Матч состоится на Босейлстадионе, начало в 23:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1,5), ТБ 3

Антверпен

 

Старейшей команде Бельгии и одной из старейших в Европе, клуб был основан в 1880 году, изначально многие предсказывали, что в Лиге Чемпионов придется очень непросто. Но все же предполагалось, что «Антверпен» сразится за третье место с донецким «Шахтером», и, уж, точно никто не думал, что у бельгийцы за пять матчей не наберут ни одного очка. Дебютантам вообще практически всегда приходится напросто, каким бы ни был прошлый сезон. Он у «Антверпена» получился лучшим за всю 143-летнюю историю команды. Помимо чемпионского звания, первого с 1957 года, удалось выиграть Кубок и Суперкубок страны. 

Да и в нынешнем сезоне дела вполне идут неплохо. Отставание от лидирующего «Юниона» уже довольно большое, но бельгийский чемпионат многоэтапный, и там все может измениться на 180 градусов весной. Главное, попасть в первую шестерку команд, а там включаться на полную катушку, как это и произошло в прошлом сезоне. В Лиге Чемпионов у команды тоже все начиналось отлично. Сначала нужно было сыграть отборочные поединки с афинским АЕКом. Две победы позволили стартовать в группе Н. Первый матч в группе не удался. Дебют в гостях да еще и против «Барселоны» никому не пожелаешь.

В следующем поединке на своем поле с «Шахтером» уверенная игра и 2 : 0 к перерыву. Затем случился провал, — три пропущенных мяча во втором тайме, один из которых и вовсе привезли сами себе, и туманные перспективы. Дальше два поражения в спаренных матчах с «Порту» и повторное от украинцев. Множество ошибок в турнире, опыта не хватило ни главному тренеру, ни игрокам. Теперь предстоит сыграть матч престижа. Перед вами результаты пяти последних поединков «Антверпена».

  • Про лига. 09.12.2023, «Серкль Брюгге» — «Антверпен» — 1 : 3
  • Кубок Бельгии. 06.12.2023, «Антверпен» — «Шарлеруа» — 5 : 2
  • Про лига. 02.12.2023, «Антверпен» — «Ауд-Хеверле Левен» — 1 : 0
  • Лига Чемпионов. 28.11.2023, «Шахтер» — «Антверпен» — 1 : 0
  • Про лига. 24.11.2023, «Сент-Труйден» — «Антверпен» — 1 : 1

Факты и цифры

  • В прошлом сезоне «Антверпен» в 5 раз стал чемпионом страны спустя 66 лет с прошлого подобного успеха
  • После пяти туров в Лиге Чемпионов «Антверпен» единственная команда, не набравшая ни одного очка
  • Команда пропустила больше всех — 15 мячей и забила меньше всех, наряду с «Селтиком» и «Миланом», — 3 мяча
  • В текущем чемпионате страны у «Антверпена» при этом лучшая оборона, пропущено меньше всех — 14 мячей

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Барселона

 

Вся Европа сейчас в меньшей степени интересуется предстоящим матчем «Барселоны» с «Антверпеном», сколько обсуждает поражение чемпиона Испании от нынешнего сенсационного лидера Примеры — «Жироны». В какой-то степени слова Хави после матча справедливы. Он говорит о том, что команда только строится, ей нужно время. Но разве та же «Жирона» не строится, и сколько нужно времени, чтобы это привело к осязаемому результату в виде трофеев. «Барселона» чемпион и обладатель Суперкубка Испании, но для такой амбициозной команды и тем более ее болельщиков этого мало. 

Как знать, может дальнейшее строительство будет продолжено уже без Хави. Ведь не скажешь, что у блаугранас слабый состав. Да, на протяжении всего сезона игроки травмируются. Сейчас нет Марка-Андре тер Стегена и Гави, но у того же «Реала» дела в этом смысле обстоят еще хуже. Справедлив Хави и в том, что матч с «Жироной» мог сложиться совершенно иначе, реализуй игроки «Барсы» свои моменты. Но и у жиронцев их было достаточно. Сильно сдал по сравнению с прошлым сезонам главный бомбардир команды Роберт Левандовски, но тут тоже можно сетовать на недавнюю травму. 

Настораживают и результаты поединков каталонской команды. Последний раз сине-гранатовые выигрывали с преимуществом в два и более мяча 19 сентября, аккурат в поединке против «Антверпена». С тех пор все победы лишь в один мяч. Радует пока только результат в Лиге Чемпионов. Тут все прекрасно, до весны можно забыть о европейском турнире, а там в строй вернутся все сильнейшие. Вопрос только в том, каким будет отставание в чемпионате от «Жироны» или другой команды. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием блаугранас.

  • Примера. 10.12.2023, «Барселона» — «Жирона» — 2 : 4
  • Примера. 03.12.2023, «Барселона» — «Атлетико Мадрид» — 1 : 0
  • Лига Чемпионов. 28.11.2023, «Барселона» — «Порту» — 2 : 1
  • Примера. 25.11.2023, «Райо Вальекано» — «Барселона» — 1 : 1
  • Примера. 12.11.2023, «Барселона» — «Алавес» — 2 : 1

Факты и цифры

  • «Барселона» пять раз в своей истории становилась обладателем Кубка европейских чемпионов, последний успех датирован 2015 годом
  • «Барселона» смогла преодолеть групповой этап и выйти в плей-офф Лиги Чемпионов впервые за три сезона
  • Из 10 мячей команды, забитых в пяти турах, на счету Жоау Феликса 3 гола, он лучший бомбардир
  • Если брать все турниры в целом, то лучшим бомбардиром «Барселоны» является Роберт Левандовски, на счету которого 9 забитых мячей

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Антверпен — Барселона

 

«Антверпен» редкий гость в европейских клубных турнирах, тем более в высший бельгийский футбольный дивизион команда вернулась всего шесть лет назад, а до этого 13 лет играла во втором дивизионе. Российские болельщики со стажем эту команду могут помнить по противостоянию в московским «Спартаком» в полуфинале Кубка Кубков в 1993 году. Бельгийцы тогда вышли в финал, где уступили итальянской «Парме». До сих пор это высшее достижение «Антверпена» в Европе. В истории команды шестидесятые годы прошлого столетия считаются неудачными. Именно на это время пришлось первое ее противостояние с «Барселоной» во втором раунде Кубка УЕФА. Спустя почти 60 лет случилась вторая встреча, на этот раз на турнире рангом выше. Результаты всех матчей команд друг с другом перед вами.

  • Лига Чемпионов. 19.09.2023, «Барселона» — «Антверпен» — 5 : 0
  • Кубок УЕФА. 01.12.1965, «Барселона» — «Антверпен» — 2 : 0
  • Кубок УЕФА. 17.11.2008, «Антверпен» — «Барселона» — 2 : 1

Фаворит в предстоящем поединке очевиден. Тут, скорее, вопросы в том, какой состав выпустит на поле в Антверпене Хави. У «Барселоны» в конце недели непростой выезд в Валенсию, а «летучие мыши» не могут выиграть уже в четырех турах подряд и будут сильно мотивированы. Поэтому каталонцы точно пойдут на ротацию. У бельгийцев впереди и вовсе сложный матч с непосредственным конкурентом за место в шестерке «Андерлехтом», и наверняка ван Боммел будет держать его в уме. В любом случае букмекеры считают, что «Антверпен» так и останется с нулем в графе «победы». BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

  • Победа «Антверпена» — 7,17
  • Ничья — 4,98
  • Победа «Барселоны» — 1,43

Подобные цифры мы видели перед матчем «Барселоны» с «Шахтером», и все закончилось единственным поражением сине-гранатовых в группе. Самая безопасная ставка — на победу гостей. Можно рискнуть и поставить на двойной шанс в пользу бельгийцев. Тут отличный коэффициент — 2,77, а вероятность мирного исхода в ничего не значащем матче довольно высока.

Где смотреть матч Антверпен – Барселона

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Антверпен Бельгия – Барселона Испания
Дата проведения
13 декабря, 23.00, «Босейль»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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