Вест Хэм – Фрайбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Лига Европы УЕФА 14 декабря

В четверг, 14 декабря, сыграют Вест Хэм и Фрайбург в 6 туре Лиги Европы УЕФА.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Игра пройдет на стадионе «Олимпийский стадион Лондон».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Вест Хэм – Фрайбург

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Вест Хэм: все новости

Фрайбург: все новости

Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Вест Хэм – Фрайбург