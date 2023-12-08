В матчах «Краснодар» – ЦСКА и «Зенит» – «Пари НН» применят офсайдные линии
Некоторые матчи Мир РПЛ пройдут с применением офсайдных линий.
По информации «Спорт-Экспресса», игры «Краснодар» – ЦСКА и «Зенит» – «Пари НН» пройдут с применением офсайдных линий.
Система была удачно протестирована на обоих стадионах.
Напомним, сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР.
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