В матчах «Краснодар» – ЦСКА и «Зенит» – «Пари НН» применят офсайдные линии

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Краснодар Пари НН Спорт-Экспресс Футбол

Некоторые матчи Мир РПЛ пройдут с применением офсайдных линий.

По информации «Спорт-Экспресса», игры «Краснодар» – ЦСКА и «Зенит» – «Пари НН» пройдут с применением офсайдных линий.

Система была удачно протестирована на обоих стадионах.

Напомним, сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

21 комментарий
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Ответ Дурачок Виталий
А зачем в Питере вообще офсадные линии ,они ВАР то порой не видят ?
в рамках мирового антиспартаковского заговора!
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Только без снега работает? )
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Хоть что-то.
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Вот теперь заживём!
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Поставили кмс на винду наконец-то, теперь заживем))
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С футбольных столиц как правило и начинают.
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Может что-то изменится, надеюсь.
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Да уж, чемпионат один, а вот правила разные.
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Ответ Александр Малышев
С этим варом ошибок больше, чем без него! Слепым судьям эти линии не помогут
Ну офсайд в матче Краснодар-Ростов разглядели бы
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Ответ расформировать московские кабинеты
а московские кабинетные команды не смогли настроить систему?
На московских стадионах пока поля не видно
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Ответ DoDidDone
Только без снега работает? )
Только на снеге и работает)
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Ответ Антиглор17
Для нападающих Зенита линия будет выглядеть вот так - )
Хотел поругаться с тобой, да ты своей аватаркой сам себя приговорил.
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