В матчах «Краснодар» – ЦСКА и «Зенит» – «Пари НН» применят офсайдные линии

Некоторые матчи Мир РПЛ пройдут с применением офсайдных линий.

По информации «Спорт-Экспресса», игры «Краснодар» – ЦСКА и «Зенит» – «Пари НН» пройдут с применением офсайдных линий.

Система была удачно протестирована на обоих стадионах.

Напомним, сезон-2022/23 и начало сезона-2023/24 в чемпионате России прошли без использования офсайдных линий для ВАР.

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