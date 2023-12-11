Хау о двух крупных поражениях подряд: «Ньюкасл» не показал свой лучший футбол. С «Тоттенхэмом» мы выглядели физически уставшими»

Эдди Хау высказался после поражения «Ньюкасла» от «Тоттенхэма» (1:4) в АПЛ.

«Последние два матча выдались тяжелыми, и мы не показали свой лучший футбол (ранее «сороки» проиграли «Эвертону» со счетом 0:3 – прим. Sports.ru). Сегодня мы выглядели физически уставшими, и с этим мало что можно было поделать.

Посмотрим, проанализируем хорошенько этот матч, чтобы определиться с составом на среду [против «Милана»]. Хотя выбор невелик», – сказал главный тренер « ».

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