Де Йонг после 2:4 от «Жироны»: «Это наша вина, «Барса» не показала должный уровень. Кризиса нет, мы отстаем на 7 очков, но у нас еще много времени»

Теги Барселона Ла Лига Жирона Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг разочарован поражением от «Жироны».

«Барселона» уступила в матче 16-го тура Ла Лиги (2:4). Команда занимает 4-е место в таблице, отставая на 7 очков.

«Это наша вина. Мы не показали тот уровень, на котором мы должны быть. Мы не очень хорошо владели мячом, в частности, я сам.

Кризиса нет, сейчас мы отстаем на 7 очков. Это много, но впереди еще много времени, мы только на полпути. Многое нужно улучшить. Мы очень разочарованы. Нам нужно совершенствоваться – посмотрим, сможем ли мы в конце концов вернуться», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью DAZN.

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51 комментарий
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Гуру, риго, мы по-прежнему ждём ваши фейсы к осмотру )))
+34
-9
+25
Мы контролировали игру. но Жирона контролировал лучше чем мы
Де йонг (с)
+19
-3
+16
Интересный факт:

Барселона в 2023 пропустила 4 гола от первого мадридского и первого каталонского.
+24
-9
+15
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Могу показать после 28.05.2022, жаль вот только, что некоторые умеют считать только до 5 :)
+16
-5
+11
Вроде бы и Френки вернулся, и Педри на поле
А игры как не было, так и нет…

К Хави слишком много вопросов, слишком.
+9
0
+9
уберите пожалуйста бревандовски
+6
0
+6
Ответ Begench Berdimuradov
Мы контролировали игру. но Жирона контролировал лучше чем мы Де йонг (с)
Мы контролировали игру, а Жирона контролировала нас (с)
+8
-2
+6
Ответ Reims Start 2023
Пипец он не может по воротам бить уже, слишком медленным стал
я просто не понимаю как так можно резко сдать
+4
0
+4
Ответ Всеволод Бобров
уберите пожалуйста бревандовски
Пипец он не может по воротам бить уже, слишком медленным стал
+4
0
+4
Ответ Reims Start 2023
Не повезло с реализацией, после этого матча думаю мы увидим другую Барсу, и соперник был свой)) Все еще впереди. Удачи всем
Другая Барса будет только с другим тренером. Сегодня Хави переиграли в его же игру.
+4
-2
+2
Ответ Кирилл
Вроде бы и Френки вернулся, и Педри на поле А игры как не было, так и нет… К Хави слишком много вопросов, слишком.
Проблема вовсе не в игре, а в реализации. Это понятно если посмотреть стату по матчу, Барса во всем была лучше. Лева сдулся, нужны качественные напы. Это решит проблемы как по мне.
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Гуру, риго, мы по-прежнему ждём ваши фейсы к осмотру )))
Там похоже всё в коричневой пасте.
+4
-3
+1
Ответ Всеволод Бобров
я просто не понимаю как так можно резко сдать
Травмы и Спад игры зимний,
но как ты заметил РЕЗКО СДАЛИ
По игре вроде бы все ок, но вот счёт на табло остаётся и даёт результат, а не статистика
+1
0
+1
Что ж они перманентно на полпути все время.
+1
0
+1
Ответ GuruFutbola
Пропасть между ожидаемыми голами Бывают матчи, когда люто не везет, ничего страшного, Барса свое заберет
оооо пошел считать моменты, как я и говорил 😂 давай давай!
еще надо карту передач открыть: я вам сейчас покажу откуда готовилось нападение
+1
-1
0
Ответ Begench Berdimuradov
🔥🧯
Сядь на него
+5
-5
0
Ответ Begench Berdimuradov
Мы контролировали игру. но Жирона контролировал лучше чем мы Де йонг (с)
Контролировали, контролировали да невыконтролировали (с)
Де Йонг
0
0
0
Ответ Reims Start 2023
Травмы и Спад игры зимний, но как ты заметил РЕЗКО СДАЛИ По игре вроде бы все ок, но вот счёт на табло остаётся и даёт результат, а не статистика
я про Левандовски говорил, а не команду
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Ответ DonaldBrashear 2.0
7 очков разрыва - это им еще повезло, у них должно очков явно меньше быть. Чего только один матч с Сосьедадом стоит, когда должны были проиграть (максимум - ничья), а взяли 3 очка. С такой обороной - команды с поставленной игрой и быстрым нападением должны наказывать их чаще.
сейчас в команде,что оборона, что нападения.
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Ответ Cmapuna95
Имейте уже совесть или дух сказать правду, что вы играете как кривоногие. В смысле нет кризиса? А что это если не кризис? Безхребетные существа, ранимые как первоклашки.(Это я про реакцию на критику от Гюндогана) Что на сей раз помешало не быть посмешищем? Газон? Луна? Мяч слишком круглый? Ворота маленькие? У вас кризис во всех футбольных аспектах.
это не кризис. Все возвращается в эпоху обезПепа и обезМесси
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Удивляет только одно: как Порту умудрился дважды слить этому бчк?
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Ответ Gdy tak siedzimy
Другая Барса будет только с другим тренером. Сегодня Хави переиграли в его же игру.
Я не уверен, что проблема в Хави, хотя могу ошибиться. Эти травмы и кризис в нападении много о чем говорит. Слишком много моменты голевые, но вот реализация г...но
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ничья с Райо немного надломила
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Впервую очередь Тебе дорогой надо было играть. А ты больше назад, да сторонам отпинывал. Статистику наигрался. Ты даже не напригался. Ещё пишешь, заметки. да у тебя время много будет.
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Ща Хави расскажет, что заслужили победу и были ближе к ней....а к игрокам Жироны просто мяч отскакивал
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к этому нужно отнестись проще,Барса экономит силы на самый важный матч в первом полугодии с Антерверпеном.
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Ответ Макс Шева
к этому нужно отнестись проще,Барса экономит силы на самый важный матч в первом полугодии с Антерверпеном.
Скорее потеряла силы с Порту и Атлетико.
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Ответ Sergey Troshin
Ща Хави расскажет, что заслужили победу и были ближе к ней....а к игрокам Жироны просто мяч отскакивал
Ты его опередил Серёжа.
0
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Кто эти ребята? Что они творят?)
0
0
0
Имейте уже совесть или дух сказать правду, что вы играете как кривоногие. В смысле нет кризиса? А что это если не кризис?
Безхребетные существа, ранимые как первоклашки.(Это я про реакцию на критику от Гюндогана)
Что на сей раз помешало не быть посмешищем? Газон? Луна? Мяч слишком круглый? Ворота маленькие?
У вас кризис во всех футбольных аспектах.
+1
-1
0
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