Де Йонг после 2:4 от «Жироны»: «Это наша вина, «Барса» не показала должный уровень. Кризиса нет, мы отстаем на 7 очков, но у нас еще много времени»

Френки де Йонг разочарован поражением от «Жироны».

« » уступила в матче 16-го тура (2:4). Команда занимает 4-е место в таблице, отставая на 7 очков.

«Это наша вина. Мы не показали тот уровень, на котором мы должны быть. Мы не очень хорошо владели мячом, в частности, я сам.

Кризиса нет, сейчас мы отстаем на 7 очков. Это много, но впереди еще много времени, мы только на полпути. Многое нужно улучшить. Мы очень разочарованы. Нам нужно совершенствоваться – посмотрим, сможем ли мы в конце концов вернуться», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью DAZN.

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