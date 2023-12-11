Де Йонг после 2:4 от «Жироны»: «Это наша вина, «Барса» не показала должный уровень. Кризиса нет, мы отстаем на 7 очков, но у нас еще много времени»
Френки де Йонг разочарован поражением от «Жироны».
«Барселона» уступила в матче 16-го тура Ла Лиги (2:4). Команда занимает 4-е место в таблице, отставая на 7 очков.
«Это наша вина. Мы не показали тот уровень, на котором мы должны быть. Мы не очень хорошо владели мячом, в частности, я сам.
Кризиса нет, сейчас мы отстаем на 7 очков. Это много, но впереди еще много времени, мы только на полпути. Многое нужно улучшить. Мы очень разочарованы. Нам нужно совершенствоваться – посмотрим, сможем ли мы в конце концов вернуться», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью DAZN.
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Де йонг (с)
Барселона в 2023 пропустила 4 гола от первого мадридского и первого каталонского.
А игры как не было, так и нет…
К Хави слишком много вопросов, слишком.
но как ты заметил РЕЗКО СДАЛИ
По игре вроде бы все ок, но вот счёт на табло остаётся и даёт результат, а не статистика
еще надо карту передач открыть: я вам сейчас покажу откуда готовилось нападение
Де Йонг
Безхребетные существа, ранимые как первоклашки.(Это я про реакцию на критику от Гюндогана)
Что на сей раз помешало не быть посмешищем? Газон? Луна? Мяч слишком круглый? Ворота маленькие?
У вас кризис во всех футбольных аспектах.